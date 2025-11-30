Видео
Задерживается поезд УЗ — где проверить актуальную информацию

Задерживается поезд УЗ — где проверить актуальную информацию

Дата публикации 30 ноября 2025 21:33
Как узнать, на сколько опоздает ваш поезд - аккуратные контакты УЗ
Пассажирский поезд. Фото: Укрзализныця
Ключевые моменты Задержка рейсов УЗ

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это удобно, комфортно и экономно. Однако в разгар войны, когда враг постоянно атакует железнодорожную инфраструктуру, поезда нередко задерживаются. Перевозчик информирует о таких рейсах и указывает ориентировочное время их прибытия.

Портал visitukraine.today рассказал, как проверить, не задерживается ли ваш поезд.

Читайте также:

Задержка рейсов УЗ

Можно уточнить информацию относительно у диспетчера на железнодорожном вокзале. Если вы находитесь в поезде — поинтересуйтесь у проводника или начальника поезда.

Актуальную информацию о задержке поездов Укрзализныци можно проверить на портале "УЗ Везем", на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

В том случае, если у вас нет доступа к интернету, можно узнать детали задержки поезда на горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111.

Ранее мы рассказывали, что Главный сервисный центр МВД приостановил деятельность 106 торговых организаций, продающих транспортные средства и их составные части.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Укрзализныця путешествие транспорт поезда сайты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
