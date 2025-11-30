Как узнать, на сколько опоздает ваш поезд - аккуратные контакты УЗ

Пассажирский поезд. Фото: Укрзализныця

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это удобно, комфортно и экономно. Однако в разгар войны, когда враг постоянно атакует железнодорожную инфраструктуру, поезда нередко задерживаются. Перевозчик информирует о таких рейсах и указывает ориентировочное время их прибытия.

Портал visitukraine.today рассказал, как проверить, не задерживается ли ваш поезд.

Задержка рейсов УЗ

Можно уточнить информацию относительно у диспетчера на железнодорожном вокзале. Если вы находитесь в поезде — поинтересуйтесь у проводника или начальника поезда.

Актуальную информацию о задержке поездов Укрзализныци можно проверить на портале "УЗ Везем", на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

В том случае, если у вас нет доступа к интернету, можно узнать детали задержки поезда на горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111.

