Затримки рейсів — популярний лоукостер очолив антирейтинг

Затримки рейсів — популярний лоукостер очолив антирейтинг

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 12:28
Які авіакомпанії найчастіше затримували рейси у 2025 році — рейтинг
Розклад рейсів літаків. Фото: pexels.com

Додаток для відстеження рейсів Flighty оприлюднив рейтинг авіакомпаній світу із найчастішими затримками. У 2025 році користувачі застосунку здійснили понад 22 мільйони рейсів та провели в повітрі загалом 78 мільйонів годин. 

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Авіакомпанії із найбільшою кількістю затримок 

Щодня додаток Flighty відстежує розклад прибуття літаків та інші показники рейсів, щоб попередити кожного користувача про затримку літака. Виявилося, що у 2025 році пасажири втратили аж 3,9 мільйона годин через затримки.

Перше місце ділять три авіакомпанії — Ryanair, а також easyJet та Air France. Відсоток усіх затримок рейсів за рік в кожної з компаній складає 29%.

На четвертому місці опинилась американська авіакомпанія Frontier Airlines з 28% затриманих рейсів, що робить її найгіршою авіакомпанією США за затримками. П'ятірку закривають Lufthansa і Qantas із 28% затримок. В десятку також потрапили компанії KLM Royal Dutch, Air Canada, JetBlue Airways і Southwest Airlines.

Нагадаємо, раніше дослідники проаналізували майже мільйон відгуків на TripAdvisor про 10 авіакомпаній та з'ясували, які з них найчастіше отримували скарги через тісні сидіння

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

авіарейси подорож рейтинг туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
