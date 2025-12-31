Які авіакомпанії найчастіше затримували рейси у 2025 році — рейтинг

Затримки рейсів — популярний лоукостер очолив антирейтинг
Додаток для відстеження рейсів Flighty оприлюднив рейтинг авіакомпаній світу із найчастішими затримками. У 2025 році користувачі застосунку здійснили понад 22 мільйони рейсів та провели в повітрі загалом 78 мільйонів годин.
Про це пише Daily Mail.
Авіакомпанії із найбільшою кількістю затримок
Щодня додаток Flighty відстежує розклад прибуття літаків та інші показники рейсів, щоб попередити кожного користувача про затримку літака. Виявилося, що у 2025 році пасажири втратили аж 3,9 мільйона годин через затримки.
Перше місце ділять три авіакомпанії — Ryanair, а також easyJet та Air France. Відсоток усіх затримок рейсів за рік в кожної з компаній складає 29%.
На четвертому місці опинилась американська авіакомпанія Frontier Airlines з 28% затриманих рейсів, що робить її найгіршою авіакомпанією США за затримками. П'ятірку закривають Lufthansa і Qantas із 28% затримок. В десятку також потрапили компанії KLM Royal Dutch, Air Canada, JetBlue Airways і Southwest Airlines.
Нагадаємо, раніше дослідники проаналізували майже мільйон відгуків на TripAdvisor про 10 авіакомпаній та з'ясували, які з них найчастіше отримували скарги через тісні сидіння.
Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця.
Читайте Новини.LIVE!