Главная Транспорт Задержки рейсов — популярный лоукостер возглавил антирейтинг

Задержки рейсов — популярный лоукостер возглавил антирейтинг

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 12:28
Какие авиакомпании чаще всего задерживали рейсы в 2025 году — рейтинг
Расписание рейсов самолетов. Фото: pexels.com

Приложение для отслеживания рейсов Flighty обнародовало рейтинг авиакомпаний мира с самыми частыми задержками. В 2025 году пользователи приложения совершили более 22 миллионов рейсов и провели в воздухе в целом 78 миллионов часов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Авиакомпании с наибольшим количеством задержек

Ежедневно приложение Flighty отслеживает расписание прибытия самолетов и другие показатели рейсов, чтобы предупредить каждого пользователя о задержке самолета. Оказалось, что в 2025 году пассажиры потеряли аж 3,9 миллиона часов из-за задержек.

Первое место делят три авиакомпании — Ryanair, а также easyJet и Air France. Процент всех задержек рейсов за год у каждой из компаний составляет 29%.

На четвертом месте оказалась американская авиакомпания Frontier Airlines с 28% задержанных рейсов, что делает ее худшей авиакомпанией США по задержкам. Пятерку закрывают Lufthansa и Qantas с 28% задержек. В десятку также попали компании KLM Royal Dutch, Air Canada, JetBlue Airways и Southwest Airlines.

Напомним, ранее исследователи проанализировали почти миллион отзывов на TripAdvisor о 10 авиакомпаниях и выяснили, какие из них чаще всего получали жалобы из-за тесных сидений.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

авиарейсы путешествие рейтинг туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
