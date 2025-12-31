Какие авиакомпании чаще всего задерживали рейсы в 2025 году — рейтинг

Расписание рейсов самолетов. Фото: pexels.com

Приложение для отслеживания рейсов Flighty обнародовало рейтинг авиакомпаний мира с самыми частыми задержками. В 2025 году пользователи приложения совершили более 22 миллионов рейсов и провели в воздухе в целом 78 миллионов часов.

Авиакомпании с наибольшим количеством задержек

Ежедневно приложение Flighty отслеживает расписание прибытия самолетов и другие показатели рейсов, чтобы предупредить каждого пользователя о задержке самолета. Оказалось, что в 2025 году пассажиры потеряли аж 3,9 миллиона часов из-за задержек.

Первое место делят три авиакомпании — Ryanair, а также easyJet и Air France. Процент всех задержек рейсов за год у каждой из компаний составляет 29%.

На четвертом месте оказалась американская авиакомпания Frontier Airlines с 28% задержанных рейсов, что делает ее худшей авиакомпанией США по задержкам. Пятерку закрывают Lufthansa и Qantas с 28% задержек. В десятку также попали компании KLM Royal Dutch, Air Canada, JetBlue Airways и Southwest Airlines.

