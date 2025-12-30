Де найбільш тісні місця в літаку — рейтинг авіакомпаній

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Це доволі знайома ситуація для багатьох — ви з нетерпінням чекаєте на відпустку і сідаєте в літак, але виявляєте, що ваші коліна буквально затиснуті в столику перед вами. Відстань між сидіннями в літаку залежить від авіакомпанії, яку ви обираєте.

В яких компаній найгірші місця в літаку

Напередодні нового року нове дослідження виявило авіакомпанії, які отримують найбільше скарг на тісні сидіння. Дослідники проаналізували майже мільйон відгуків на TripAdvisor про 10 авіакомпаній.

Дослідження зосередилося на відгуках з однією та двома зірками на TripAdvisor, виділивши негативні коментарі, в яких конкретно згадувалося "місце для ніг", щоб визначити, де пасажири найчастіше незадоволені простором на борту.

Рейтинг очолила авіакомпанія British Airways, яка зібрала 52,6% усіх негативних відгуків. На другому місці опинився популярний ірландський лоукостер Ryanair. На крісла компанії поскаржилось 52,6% користувачів.

Трохи відстають північноамериканські гіганти — United Airlines з 47,2%, American Airlines з 43,8% та Air Canada з 42,1% — всі вони отримали велику кількість скарг щодо тісного простору для ніг.

Рейтинг авіакомпаній з найгіршими кріслами:

British Airways — 52.6%; Ryanair — 51.4%; United Airlines — 47.2%; American Airlines — 43.8%; Air Canada — 42.1%; TUI Airways — 38.8%; Lufthansa — 32.2%; easyJet — 28.9%; Delta Airlines — 27.5%; Turkish Airlines — 25.1%.

