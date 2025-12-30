Де найбільш тісні місця в літаку — рейтинг авіакомпаній

Не Ryanair — які авіакомпанії пропонують менше простору для ніг
Це доволі знайома ситуація для багатьох — ви з нетерпінням чекаєте на відпустку і сідаєте в літак, але виявляєте, що ваші коліна буквально затиснуті в столику перед вами. Відстань між сидіннями в літаку залежить від авіакомпанії, яку ви обираєте.
Про це пише Daily Mail.
В яких компаній найгірші місця в літаку
Напередодні нового року нове дослідження виявило авіакомпанії, які отримують найбільше скарг на тісні сидіння. Дослідники проаналізували майже мільйон відгуків на TripAdvisor про 10 авіакомпаній.
Дослідження зосередилося на відгуках з однією та двома зірками на TripAdvisor, виділивши негативні коментарі, в яких конкретно згадувалося "місце для ніг", щоб визначити, де пасажири найчастіше незадоволені простором на борту.
Рейтинг очолила авіакомпанія British Airways, яка зібрала 52,6% усіх негативних відгуків. На другому місці опинився популярний ірландський лоукостер Ryanair. На крісла компанії поскаржилось 52,6% користувачів.
Трохи відстають північноамериканські гіганти — United Airlines з 47,2%, American Airlines з 43,8% та Air Canada з 42,1% — всі вони отримали велику кількість скарг щодо тісного простору для ніг.
Рейтинг авіакомпаній з найгіршими кріслами:
- British Airways — 52.6%;
- Ryanair — 51.4%;
- United Airlines — 47.2%;
- American Airlines — 43.8%;
- Air Canada — 42.1%;
- TUI Airways — 38.8%;
- Lufthansa — 32.2%;
- easyJet — 28.9%;
- Delta Airlines — 27.5%;
- Turkish Airlines — 25.1%.
