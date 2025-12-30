Відео
Головна Транспорт Не Ryanair — які авіакомпанії пропонують менше простору для ніг

Не Ryanair — які авіакомпанії пропонують менше простору для ніг

Дата публікації: 30 грудня 2025 12:37
Де найбільш тісні місця в літаку — рейтинг авіакомпаній
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Це доволі знайома ситуація для багатьох — ви з нетерпінням чекаєте на відпустку і сідаєте в літак, але виявляєте, що ваші коліна буквально затиснуті в столику перед вами. Відстань між сидіннями в літаку залежить від авіакомпанії, яку ви обираєте.

Про це пише Daily Mail.

В яких компаній найгірші місця в літаку

Напередодні нового року нове дослідження виявило авіакомпанії, які отримують найбільше скарг на тісні сидіння. Дослідники проаналізували майже мільйон відгуків на TripAdvisor про 10 авіакомпаній.

Дослідження зосередилося на відгуках з однією та двома зірками на TripAdvisor, виділивши негативні коментарі, в яких конкретно згадувалося "місце для ніг", щоб визначити, де пасажири найчастіше незадоволені простором на борту.

Рейтинг очолила авіакомпанія British Airways, яка зібрала 52,6% усіх негативних відгуків. На другому місці опинився популярний ірландський лоукостер Ryanair. На крісла компанії поскаржилось 52,6% користувачів.

Трохи відстають північноамериканські гіганти — United Airlines з 47,2%, American Airlines з 43,8% та Air Canada з 42,1% — всі вони отримали велику кількість скарг щодо тісного простору для ніг.

Рейтинг авіакомпаній з найгіршими кріслами:

  1. British Airways — 52.6%;
  2. Ryanair — 51.4%;
  3. United Airlines — 47.2%;
  4. American Airlines — 43.8%;
  5. Air Canada — 42.1%;
  6. TUI Airways — 38.8%;
  7. Lufthansa — 32.2%;
  8. easyJet — 28.9%;
  9. Delta Airlines — 27.5%;
  10. Turkish Airlines — 25.1%.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
