Зміщення графіків поїздів через атаки РФ: платні зали вокзалів безкоштовні до ранку 28 серпня

Зала очікування на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Через ворожі російські обстріли, загрозу застосування балістичного озброєння та атаки ударних БПЛА в Україні зафіксовані суттєві затримки та зміщення в графіках руху пасажирських поїздів. На час відновлювальних робіт залізнична інфраструктура працює в посиленому режимі. А для пасажирів, змушених чекати на свої рейси, запроваджено спеціальні умови перебування на вокзалах.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передають Новини.LIVE.

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Безкоштовний доступ до залів підвищеного комфорту

Аби забезпечити комфорт пасажирів, Укрзалізниця відкрила всі платні зали очікування на залізничних вокзалах країни для безкоштовного користування. Цей режим діятиме щонайменше до ранку п'ятниці 28 серпня.

Безкоштовний доступ надається усім категоріям пасажирів, зокрема:

родинам із малолітніми дітьми;

людям похилого віку та особам з інвалідністю;

усім пасажирам, чиї рейси затримуються через безпекову ситуацію.

Сервіси для пасажирів та "Пункти незламності"

У приміщеннях вокзалів пасажирам безкоштовно надають питну воду та гарячий чай. Крім того, у безперервному режимі функціонують "Пункти незламності", де громадяни можуть підзарядити мобільні пристрої та перечекати час затримки потягів у безпечних та теплих умовах.

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У компанії зазначають, що залізничники продовжують операційну роботу з відновлення графіків руху та вживають усіх заходів для забезпечення безпеки пасажирів на всьому шляху прямування.

Що відомо про причини затримки низки рейсів

Раніше ми вже повідомляли про значну затримку поїздів через загрозу атак Росії. Станом на 19:00 найбільше відхилення від графіку має рейс № 21/22 сполученням "Харків Пасажирський — Львів". Він відстає на 13 годин 30 хвилин. Компанія може коригувати графіки та рейси у зв'язку із загрозою. Відповідно час затримок може зростати і спрогнозувати його зараз просто неможливо.

Також значно затримуються у дорозі пасажирські потяги:

№ 93/94 сполученням "Харків Пасажирський — Хелм" на 12 годин 23 хвилини;

№ 7/8 сполученням "Харків Пасажирський — Одеса Головна" на 10 годин 50 хвилин;

№ 83/84 сполученням "Дніпро Головний — Мукачево" на 9 годин 5 хвилин.

У разі оновлення інформації щодо руху та затримок радимо слідкувати на сервісі Укрзалізниці.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи може Укрзалізниця відправити поштою загублені речі пасажирів. Один з пасажирів розповів, що забув у поїзді в Перемишлі свою кепку. Залізничний перевізник пояснив, що Новою поштою чи іншим поштовим оператором відправлення знайдених речей правилами не передбачене.

Також Новини.LIVE повідомляли про рейси, на які можуть не пустити без роздрукованих квитків. Пасажирам, які мандрують Україною, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитка. Проте деякі міжнародні залізничники можуть вимагати паперовий варіант проїзного документу.