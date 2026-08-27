Через масовану атаку Росії масово затримуються поїзди Укрзалізниці: список

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Через атаку Росії в Україні затримується низка потягів. Деякі рейси прибудуть до місця призначення щонайменше на 17 годин пізніше. Укрзалізниця попереджує, що затримок може збільшитись.

Про це йдеться на порталі "УЗ Веземо", передає Новини.LIVE.

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Затримки потягів УЗ

Станом на 13:00 найбільшу затримку має потяг №775/776 Суми-Київ-Пас. Він відстає від розкладу на 17 годин 15 хвилин. Рейс мав прибути до Києва орієнтовно о 10:40.

Причиною затримок перевізник вказує вплив бойових дій". Компанія може коригувати графіки та рейси у зв'язку із загрозою, і тому час затримок може зрости, спрогнозувати його нині неможливо.

Потяги УЗ із найбільшою затримкою:

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№7/8 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+7:46)

№147/148 Житомир-Одеса-Головна (+7:26);

№85/86 Запоріжжя-1-Львів (+7:25);

№5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+7:25);

№37/38 Запоріжжя-1-Київ-Пас. (+7:15);

№53/54 Дніпро-Головний-Одеса-Головна (+6:58);

№75/76 Кривий Ріг-Головний-Київ-Пас. (+7:37);

№79/80 Дніпро-Головний-Львів (+6:52).

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Пасажири також мають можливість дізнатись деталі про затримку потягу на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому українці не можуть придбати квитки на частину потягів після 1 вересня. Перевізник проводить планове коригування графіка руху на осінній період, адже змінюється сезонний пасажиропотік. В УЗ порекомендували пасажирам поставити сповіщення в додатку.

Також Новини.LIVE писали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.