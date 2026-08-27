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Главная Транспорт Задержка поездов УЗ: платные залы ожидания будут бесплатными до утра

Задержка поездов УЗ: платные залы ожидания будут бесплатными до утра

Ua ru
27 августа 2026 19:28
Изменение расписания поездов из-за атак РФ: платные залы вокзалов будут бесплатными до утра 28 августа
Зал ожидания на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Из-за вражеских российских обстрелов, угрозы применения баллистического оружия и атак ударных БПЛА в Украине зафиксированы значительные задержки и сбои в расписании движения пассажирских поездов. На время восстановительных работ железнодорожная инфраструктура работает в усиленном режиме. А для пассажиров, вынужденных ждать свои рейсы, введены специальные условия пребывания на вокзалах.

Об этом сообщает Укрзализныця, передают Новини.LIVE.

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Бесплатный доступ в залы повышенного комфорта

Чтобы обеспечить комфорт пассажиров, Укрзализныця открыла все платные залы ожидания на железнодорожных вокзалах страны для бесплатного пользования. Этот режим будет действовать как минимум до утра пятницы, 28 августа.

Бесплатный доступ предоставляется всем категориям пассажиров, в частности:

  • семьям с малолетними детьми;
  • пожилым людям и лицам с инвалидностью;
  • всем пассажирам, чьи рейсы задерживаются из-за ситуации с безопасностью.

Услуги для пассажиров и "Пункты Незламности"

В помещениях вокзалов пассажирам бесплатно предоставляют питьевую воду и горячий чай. Кроме того, в непрерывном режиме функционируют Пункты Незламности, где граждане могут зарядить мобильные устройства и переждать время задержки поездов в безопасных и теплых условиях.

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В компании отмечают, что железнодорожники продолжают оперативную работу по восстановлению графиков движения и принимают все меры для обеспечения безопасности пассажиров на всем пути следования.

Что известно о причинах задержки ряда рейсов

Ранее мы уже сообщали о значительной задержке поездов из-за угрозы атак со стороны России. По состоянию на 19:00 наибольшее отклонение от расписания имеет рейс № 21/22 по маршруту "Харьков Пассажирский — Львов". Он отстает на 13 часов 30 минут. Компания может корректировать расписания и рейсы в связи с угрозой. Соответственно, время задержек может увеличиваться, и спрогнозировать его сейчас просто невозможно.

Также значительно задерживаются в пути пассажирские поезда:

  • № 93/94 по маршруту "Харьков Пассажирский — Хелм" на 12 часов 23 минуты;
  • № 7/8 по маршруту "Харьков Пассажирский — Одесса Главная" на 10 часов 50 минут;
  • № 83/84 по маршруту "Днепр-Главный — Мукачево" на 9 часов 5 минут.

В случае обновления информации о движении и задержках рекомендуем следить за обновлениями на сайте Укрзализныци.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, может ли Укрзализныця отправить по почте утерянные вещи пассажиров. Один из пассажиров рассказал, что забыл в поезде в Перемышле свою кепку. Железнодорожный перевозчик пояснил, что отправка найденных вещей через «Новую почту» или другого почтового оператора правилами не предусмотрена.

Также Новини.LIVE сообщали о рейсах, на которые могут не пустить без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим по Украине, достаточно показать проводнику при посадке только электронную версию билета. Однако некоторые международные железнодорожники могут потребовать бумажный вариант проездного документа.

Укрзализныця поезда вокзалы БпЛА баллистические ракеты Пункт Незламности
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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