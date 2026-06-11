Подорож УЗ: перелік поїздів, на які потрібно роздруковувати квитки

Друковані квитки УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В епоху цифровізації українці рідко роздруковують квитки на потяг Укрзалізниці. Проте закони та правила часто вимагають наявність в пасажирів наявність паперового посадкового квитка. Через електронний формат у пасажирів можуть виникнути незаплановані складнощі та витрати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Друковані квитки УЗ

Пасажирам, які мандрують внутрішніми рейсами, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитки. Проте з деяким міжнародними напрямками ситуація кардинально інша.

Зокрема, угорські та австрійські залізничники вимагають наявність роздрукованого посадкового документа. Вони залишають за собою право перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати потрібні дані щодо статистики та звітності.

В УЗ попередили, що потрібно друкувати квитки на потяги:

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009К Київ — Будапешт;

010К Будапешт — Київ;

749Д Київ — Відень;

149Д Відень — Київ;

140Д Чоп — Відень;

146Д Чоп — Відень;

143Д Відень — Чоп.

Для усіх інших рейсів провіднику буде достатньо показати квиток із QR-кодом на телефоні чи іншому гаджеті. Він має його відсканувати його застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що квитки на поїзди до Польщі тимчасово зникли з продажу. Українці масово скаржаться на неможливість дістатися залізницею до сусідньої країни. В Укрзалізниці назвали причину цієї проблеми.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.