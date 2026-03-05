Відео
Головна Транспорт Заради будівництва метро в Києві розрізали будинки — що відомо

Заради будівництва метро в Києві розрізали будинки — що відомо

Дата публікації: 5 березня 2026 09:32
Станція метро "Оболонь" — чим вона унікальна та як її будували
Будівництво станції метро в Києві. Фото: КМДА, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Станція "Оболонь" в столичному метрополітені одна із найзавантаженіших — щодня вона перевозить тисячі киян та гостей міста. Цікаво, що під час її будівництва влада міста була вимушена зносити будинки.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Двори Києва.

Читайте також:

Цікавий факт про станцію метро "Оболонь" в Києві

Після відкриття у 1978 році в Києві перших трьох странцій метро синьої гілки — "Поштова площа", "Червона площа"("Контрактова"), "Тараса Шевченка", через кілька років лінію продовжили на захід столиці до станції "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь"). Будівельні роботи велися відкритим способом.

Вважалося, що споруди, розташовані на лінії, не несуть жодної історичної цінності. Тому під час прокладання метро було знесено або цілі будинки, або їх половини.

Зокрема, так "розпилили" на дві частини будинок на Верхньому Валу. Ту частину, яка заважала прокладанню метро просто знесли. Згодом до частини будинку додали торцеву стінку та добудували ще 2 поверхи — у такому вигляді він зберігся і до сучасності.

Що ще варто знати українцям

В Києві попри війну будують нову станцію метро із проєктною назвою "Мостицька", яка буде розташована на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької. 

Виходи зі станції будуть знаходитись за кілька кілометрів від Мостицького масиву і тому кияни обрали їй іншу назву — "Рогозів яр".

Раніше ми розповідали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Також досвідчений машиніст розповів, для чого на кожній станції метро в кінці платформи встановлена габаритна лампа. Вона допомагає машиністам підсвічувати останні вагони і бачити пасажирів, які заходять в останні двері і будь-які їх речі.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
