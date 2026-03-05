Станция метро "Оболонь" — почему сносили дома при ее строительстве

Строительство станции метро в Киеве. Фото: КГГА, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Станция "Оболонь" в столичном метрополитене одна из самых загруженных — ежедневно она перевозит тысячи киевлян и гостей города. Интересно, что во время прокладывания синей ветки сносили дома, некоторые буквально распиливали пополам.

Интересный факт о станции метро "Оболонь" в Киеве

После открытия в 1978 году в Киеве первых трех станций метро синей ветки — "Почтовая площадь", "Красная площадь" ("Контрактовая"), "Тараса Шевченко", через несколько лет линию продлили на запад столицы до станции "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь"). Строительные работы велись открытым способом.

Считалось, что сооружения, расположенные на линии, не несут никакой исторической ценности. Поэтому во время прокладки метро были снесены или целые дома, или их половины.

В частности, так "распилили" на две части дом на Верхнем Валу. Ту часть, которая мешала прокладке метро просто снесли. Впоследствии к части дома добавили торцевую стенку и достроили еще 2 этажа — в таком виде он сохранился и до современности.

В Киеве несмотря на войну строят новую станцию метро с проектным названием "Мостицкая", которая будет расположена на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой.

Выходы из станции будут находиться в нескольких километрах от Мостицкого массива и поэтому киевляне выбрали ей другое название — "Рогозов яр".

Ранее мы рассказывали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе - "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира - BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Также опытный машинист рассказал, для чего на каждой станции метро в конце платформы установлена габаритная лампа. Она помогает машинистам подсвечивать последние вагоны и видеть пассажиров, которые заходят в последнюю дверь и любые их вещи.