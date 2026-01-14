Машиніст метро під час рейсу втратив свідомість — чи розіб'ється потяг з пасажирами

Київський метрополітен. Фото: AP

Машиністи метрополітену несуть відповідальність за життя одразу сотень людей. Через те, що він одноосібно керує потягом — було передбачено багато механізмів, які здатні запобігти непередбачуваним ситуаціям.

Машиніст київського метрополітену Дмитра Рода в інтерв'ю hromadske розповів, що станеться із потягом, якщо машиністу раптово стане зле.

Як перевіряють машиністів перед рейсом

Машиніст розповів, що у кожного працівника метрополітену є окрема медкарта "передрейсових оглядів". В ній лікар перед зміною записує пульс, тиск та температуру.

Зокрема, якщо в машиніста виявлять високий тиск — він не буде допущений до керування рухомим складом — його замінить резервний працівник. Огляди також проводять і позапланово. Так, машиністів можуть попросити пройти експрес-перевірку на алкоголь.

Окрім того, на в механізмі потяга було створено багато запобіжників на випадок екстрених ситуацій.

"Якщо я їду зі швидкістю 60, і різко стало 40 — спрацьовує система, починає дзвонити дзвінок. Якщо я не реагую — тоді спрацьовує сигналізація, гальма, і поїзд зупиняється до повної зупинки", — пояснив машиніст.

Він додав, що потяг не рушить до того моменту, доки машиніст не прийде до тями та не зробить підтвердження.

