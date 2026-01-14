Відео
Головна Транспорт Якщо машиністу стане зле, чи поїде далі потяг

Якщо машиністу стане зле, чи поїде далі потяг

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 16:23
Машиніст метро під час рейсу втратив свідомість — чи розіб'ється потяг з пасажирами
Київський метрополітен. Фото: AP

Машиністи метрополітену несуть відповідальність за життя одразу сотень людей. Через те, що він одноосібно керує потягом — було передбачено багато механізмів, які здатні запобігти непередбачуваним ситуаціям.

Машиніст київського метрополітену Дмитра Рода в інтерв'ю hromadske розповів, що станеться із потягом, якщо машиністу раптово стане зле.

Читайте також:

Як перевіряють машиністів перед рейсом

Машиніст розповів, що у кожного працівника метрополітену є окрема медкарта "передрейсових оглядів". В ній лікар перед зміною записує пульс, тиск та температуру.

Зокрема, якщо в машиніста виявлять високий тиск — він не буде допущений до керування рухомим складом — його замінить резервний працівник. Огляди також проводять і позапланово. Так, машиністів можуть попросити пройти експрес-перевірку на алкоголь.

Окрім того, на в механізмі потяга було створено багато запобіжників на випадок екстрених ситуацій.

"Якщо я їду зі швидкістю 60, і різко стало 40 — спрацьовує система, починає дзвонити дзвінок. Якщо я не реагую — тоді спрацьовує сигналізація, гальма, і поїзд зупиняється до повної зупинки", — пояснив машиніст.

Він додав, що потяг не рушить до того моменту, доки машиніст не прийде до тями та не зробить підтвердження.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
