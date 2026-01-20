Видео
Україна
Видео

Запах метро — почему подземка имеет специфический аромат

Запах метро — почему подземка имеет специфический аромат

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 07:32
Поездка в метро — почему подземка имеет уникальный запах
Столичный метрополитен. Фото: AP

Каждый раз, когда мы спускаемся в метро — мы чувствуем специфический запах. Некоторые его обожает, другие же наоборот ассоциируют его с чем-то неприятным. Один из специалистов объяснил, почему такой запас можно почувствовать только в подземке.

Об этом рассказал главный инженер Харьковского метрополитена Игорь Демьяненко в программе Дмитрия Комарова "Мир наизнанку".

Почему в метро специфический аромат

Опытный специалист рассказал, что в метро пахнет креозотом. Это маслянистое химическое соединение, изготовленное на основе нефти. Этим веществом пропитывают новые шпалы, чтобы не портилась древесина.

Инженер рассказал, что запах более ярко ощущается на новых станциях, а затем немного выветривается. Однако шпалы обновляют, поэтому пассажиры всегда чувствуют этот специфический запах. Иногда его также можно почувствовать на железнодорожном вокзале.

Журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, что метрополитен в разный период истории пах по-разному. В частности, в 19 веке лондонское, первое метро в мире пахло дымом, ведь пассажиров развозили паровозы.

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
