Поездка в метро — почему подземка имеет уникальный запах

Столичный метрополитен. Фото: AP

Каждый раз, когда мы спускаемся в метро — мы чувствуем специфический запах. Некоторые его обожает, другие же наоборот ассоциируют его с чем-то неприятным. Один из специалистов объяснил, почему такой запас можно почувствовать только в подземке.

Об этом рассказал главный инженер Харьковского метрополитена Игорь Демьяненко в программе Дмитрия Комарова "Мир наизнанку".

Почему в метро специфический аромат

Опытный специалист рассказал, что в метро пахнет креозотом. Это маслянистое химическое соединение, изготовленное на основе нефти. Этим веществом пропитывают новые шпалы, чтобы не портилась древесина.

Инженер рассказал, что запах более ярко ощущается на новых станциях, а затем немного выветривается. Однако шпалы обновляют, поэтому пассажиры всегда чувствуют этот специфический запах. Иногда его также можно почувствовать на железнодорожном вокзале.

Журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, что метрополитен в разный период истории пах по-разному. В частности, в 19 веке лондонское, первое метро в мире пахло дымом, ведь пассажиров развозили паровозы.

