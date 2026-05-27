Крах авіабудування в РФ: росіяни ставлять автомобільні двигуни на літаки Ан-2

У Росії через повний крах програми імпортозаміщення в авіації почали ставити автомобільні двигуни від японських іномарок на старі радянські літаки Ан-2. Місцева компанія розробила дивну модифікацію "кукурудзника", куди намагаються втиснути одразу три вживані мотори брендів Subaru та Toyota.

Експерименти з використанням автомобільних моторів

Розробники з фірми "Технорегіон" відверто визнають, що зараз монтують на борт літака буквально те, що вдалося знайти на автомобільних звалищах. Під крила старої радянської техніки вирішили причепити два турбовані двигуни Subaru, а спереду встановили один мотор від Toyota.

Усі ці агрегати вже давно зняті з серійного автомобільного виробництва, тому в майбутньому інженери планують шукати інші моделі японських двигунів.

Перший виліт цього тримоторного гібрида збираються провести приблизно через два місяці, хоча попередні аналогічні спроби модернізації повністю провалилися через відсутність попиту на ринку.

Особливості технічного переобладнання

Хоча автомобільні та авіаційні двигуни мають абсолютно різний принцип роботи та рівень навантажень, їх все ж таки можна ставити на легкі літаки після серйозної технічної переробки.

Для цього механіки-аматори встановлюють спеціальні редуктори, які знижують високі оберти автомобільних моторів до безпечних для пропелера показників, а також повністю переробляють системи охолодження та змащування.

Але сертифікувати пасажирський літак з автомобільним мотором через питання безпеки практично неможливо.

Тупик російського цивільного авіабудування

Такі експерименти відбуваються виключно через те, що створити нормальну заміну радянському "кукурудзянику" в умовах повної ізоляції росіяни не змогли.

Їхній розрекламований новий проєкт літака "Байкал" виявився занадто дорогим та абсолютно непридатним для реальних умов експлуатації в далеких регіонах.

Запчастин для цивільних суден через санкції немає, тому конструкторам доводиться ліпити техніку на коліні з підручних засобів.

Що ще варто знати про занепад російського авіапрому

Раніше Новини.LIVE писали, що серійне виробництво іншого розпіареного літака, МС-21, також відклали на невизначений термін. Його і раніше жорстко критикували через шалену вартість і купу недоробок, а без іноземної електроніки він взагалі став непідйомним для виробництва.

Також Новини.LIVE повідомляли, що РФ була змушена зупинити розробку регіонального літака ТВРС-44 "Ладога". Це показово, тому що цей амбітний проєкт пасажирського лайнера мав стати майбутнім флагманом місцевої цивільної авіації в Росії.