РФ відклала серійне виробництво свого нового літака МС-21 до 2027 року

Пасажирський літак МС-21.

Росія знову перенесла запуск серійного виробництва пасажирських літаків МС-21, який у Кремлі роками називають головним проєктом цивільної авіації. Тепер старт виробництва обіцяють лише у 2027 році, хоча раніше йшлося про значно ближчі терміни. На тлі санкцій, дефіциту комплектуючих і затяжної війни проти України російська авіагалузь продовжує втрачати темп і гроші.

Flightglobal.

Плани знову переписують

Про нове перенесення термінів заявив глава "Ростеху" Сергій Чемезов. За його словами, наразі завершено лише третину сертифікаційних польотів МС-21.

У "Ростеху" тепер сподіваються закінчити сертифікацію лише у першому кварталі наступного року, а вже після цього перейти до серійного виробництва.



Російська влада не вперше переносить запуск цього літака. Проєкт МС-21 ще у 2017 році подавався як відповідь західним Airbus і Boeing, однак реальні результати виявилися значно слабшими за гучні заяви.

Перший політ лайнер здійснив майже десять років тому. Водночас до кінця 2025 року Росія змогла зібрати лише кілька таких машин. Через санкції після повномасштабної війни проти України російський авіапром залишився без значної частини західних технологій та деталей, які раніше були критично важливими для виробництва.

Авіагалузь РФ дедалі глибше заходить у кризу

Ще у 2024 році Росія виготовила у рази менше цивільних літаків, ніж сама ж планувала. Кампанія з переходу на повністю російське виробництво фактично забуксувала, а авіабудівні проєкти продовжують дорожчати.

На цьому тлі експерти дедалі частіше сумніваються, що МС-21 взагалі зможе стати конкурентом для західних авіалайнерів, особливо в умовах міжнародної ізоляції РФ та санкційного тиску, який б’є по всіх сферах російської авіації.

Що ще варто знати про авіаційну кризу в РФ

Раніше Новини.LIVE писали, що російська цивільна авіація перебуває у стані глибокої кризи. Насамперед це пов'язано із санкційними обмеженнями на купівлю та ремонт авіазапчастин. Тому зараз російські авіакомпанії вимушені пересаджувати пасажирів на авіамотлох, якому вже понад 30 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, через санкції та проблеми авіагалузі, у РФ все частіше трапляються випадки, коли пасажирські літаки ламаються у повітрі під час польоту. У кожному такому випадку на борту були сотні пасажирів.