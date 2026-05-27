Крах авиастроения в РФ: россияне ставят автомобильные двигатели на самолеты Ан-2

В РФ разрабатывают удивительный самолет. Фото: Facebook/Борислав Береза, 1.ru. Коллаж: Новини.LIVE

В России из-за полного краха программы импортозамещения в авиации начали ставить автомобильные двигатели от японских иномарок на старые советские самолеты Ан-2. Местная компания разработала странную модификацию "кукурузника", куда пытаются втиснуть сразу три подержанных мотора брендов Subaru и Toyota.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Эксперименты с использованием автомобильных моторов

Разработчики из фирмы "Технорегион" откровенно признают, что сейчас монтируют на борт самолета буквально то, что удалось найти на автомобильных свалках. Под крылья старой советской техники решили прицепить два турбированных двигателя Subaru, а спереди установили один мотор от Toyota.

Все эти агрегаты уже давно сняты с серийного автомобильного производства, поэтому в будущем инженеры планируют искать другие модели японских двигателей.

Первый вылет этого трехмоторного гибрида собираются провести примерно через два месяца, хотя предыдущие аналогичные попытки модернизации полностью провалились из-за отсутствия спроса на рынке.

Читайте также:

Особенности технического переоборудования

Хотя автомобильные и авиационные двигатели имеют совершенно разный принцип работы и уровень нагрузок, их все же можно ставить на легкие самолеты после серьезной технической переделки.

Для этого механики-любители устанавливают специальные редукторы, которые снижают высокие обороты автомобильных моторов до безопасных для пропеллера показателей, а также полностью переделывают системы охлаждения и смазки.

Но сертифицировать пассажирский самолет с автомобильным мотором из-за вопросов безопасности практически невозможно.

Тупик российского гражданского авиастроения

Такие эксперименты происходят исключительно из-за того, что создать нормальную замену советскому "кукурузнику" в условиях полной изоляции россияне не смогли.

Их разрекламированный новый проект самолета "Байкал" оказался слишком дорогим и абсолютно непригодным для реальных условий эксплуатации в дальних регионах.

Запчастей для гражданских судов из-за санкций нет, поэтому конструкторам приходится лепить технику на коленке из подручных средств.

Что еще стоит знать об упадке российского авиапрома

Ранее Новини.LIVE писали, что серийное производство другого распиаренного самолета, МС-21, также отложили на неопределенный срок. Его и раньше жестко критиковали из-за бешеной стоимости и кучи недоработок, а без иностранной электроники он вообще стал неподъемным для производства.

Также Новини.LIVE сообщали, что РФ была вынуждена остановить разработку регионального самолета ТВРС-44 "Ладога". Это показательно, потому что этот амбициозный проект пассажирского лайнера должен был стать будущим флагманом местной гражданской авиации в России.