Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Екстрені посадки з пасажирами — що відбувається з літаками РФ

Екстрені посадки з пасажирами — що відбувається з літаками РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 19:45
За один день в повітрі зламалися одразу три пасажирські літаки РФ — що сталося
Російський літак у повітрі. Фото: Трансаеро

Відразу три російські пасажирські літаки за один день зламалися у повітрі під час польоту. У кожному випадку на борту були сотні пасажирів.

Екіпажі змушені були просити термінову або вимушену посадку, пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Екстрене приземлення у Китаї 

Найгучніший випадок стався з Boeing 757 авіакомпанії Azur Air, що прямував з Пхукета до Барнаула. Борт подав сигнал лиха та приземлився в Китаї.

У салоні на момент інциденту перебувало 238 пасажирів. Яка саме поломка спричинила екстрену посадку, офіційно не уточнили.

Ще два інциденти у повітрі

Раніше того ж дня ще один Boeing 737, що виконував рейс з Калінінграда до Москви, був змушений аварійно сісти в аеропорту Шереметьєво. Причина — проблеми зі стійкою шасі. Обійшлося без постраждалих, але ситуація знову змусила нервувати пасажирів.

А вночі 23 січня в Красноярську екстрено приземлився Boeing 737-800 авіакомпанії Якутія, який летів з Новосибірська. Цього разу екіпаж повідомив про падіння тиску в салоні.

Авіаційна криза, яку вже не приховати

Російська цивільна авіація перебуває у стані глибокої кризи через санкційні обмеження, і це вже неможна маскувати. Ця галузь відчуває брак запчастин та великі проблеми з технічним обслуговуванням.

Наприклад, російські авіакомпанії вимушені пересаджувати пасажирів на авіамотлох, якому вже більше 30 років. 

Ще ми писали, що минулий рік став історичним для Віденського аеропорту. За рік через нього пройшло понад 32,6 мільйони пасажирів — більше, ніж будь-коли в історії.

санкції проти Росії авіарейси авіакатастрофа авіація пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації