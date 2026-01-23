За один день в повітрі зламалися одразу три пасажирські літаки РФ — що сталося

Російський літак у повітрі. Фото: Трансаеро

Відразу три російські пасажирські літаки за один день зламалися у повітрі під час польоту. У кожному випадку на борту були сотні пасажирів.

Екіпажі змушені були просити термінову або вимушену посадку, пише ТСН.

Реклама

Читайте також:

Екстрене приземлення у Китаї

Найгучніший випадок стався з Boeing 757 авіакомпанії Azur Air, що прямував з Пхукета до Барнаула. Борт подав сигнал лиха та приземлився в Китаї.

У салоні на момент інциденту перебувало 238 пасажирів. Яка саме поломка спричинила екстрену посадку, офіційно не уточнили.

Ще два інциденти у повітрі

Раніше того ж дня ще один Boeing 737, що виконував рейс з Калінінграда до Москви, був змушений аварійно сісти в аеропорту Шереметьєво. Причина — проблеми зі стійкою шасі. Обійшлося без постраждалих, але ситуація знову змусила нервувати пасажирів.

А вночі 23 січня в Красноярську екстрено приземлився Boeing 737-800 авіакомпанії Якутія, який летів з Новосибірська. Цього разу екіпаж повідомив про падіння тиску в салоні.

Авіаційна криза, яку вже не приховати

Російська цивільна авіація перебуває у стані глибокої кризи через санкційні обмеження, і це вже неможна маскувати. Ця галузь відчуває брак запчастин та великі проблеми з технічним обслуговуванням.

Наприклад, російські авіакомпанії вимушені пересаджувати пасажирів на авіамотлох, якому вже більше 30 років.

Ще ми писали, що минулий рік став історичним для Віденського аеропорту. За рік через нього пройшло понад 32,6 мільйони пасажирів — більше, ніж будь-коли в історії.