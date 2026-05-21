Черговий провал: Росія заморозила розробку важливого літака

В РФ заморозили розробку чергового літака. Фото: 1.ru. Колаж: Новини.LIVE

Черговий масштабний провал росіян з імпортозаміщенням призвів до повного заморожування розробки регіонального літака ТВРС-44 "Ладога". Цей амбітний проєкт пасажирського лайнера роками називали майбутнім флагманом місцевої цивільної авіації. Але тепер його офіційно призупинили через купу технічних проблем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Майбутнє незавершеного виробництва

Головний конструктор Уральського заводу цивільної авіації Сергій Меренков підтвердив журналістам, що програму згорнули, а всі напрацювання цього проєкту віддали Міністерству оборони РФ.

Розробка літака припинилася через тотальні світові санкції за напад на Україну, бо РФ не може закуповувати потрібні деталі у міжнародних постачальників для збирання навіть базових вузлів.

На заводі сподіваються хоча б раз підняти недобудований зразок у повітря найближчим часом.

Читайте також:

Радянські літаки замінити нічим

Місцеві аналітики через це рішення вже б'ють на сполох. Старі радянські Ан-24 та Як-40 буквально розсипаються в повітрі від старості, а альтернативи для регіонів тепер немає взагалі.

Росіяни планували возити на "Ладозі" по 44 пасажири. Цей літак вважався вкрай необхідним для малої авіації та мешканців віддалених регіонів. Він мав сідати та злітати з ґрунту чи снігу, але ці плани так і залишилися на папері.

Ще нещодавно розробники мріяли про сертифікацію літака на 2028 рік, а перші серійні поставки обіцяли почати вже у 2029 році. Всього за планом уряду РФ хотіли наштампувати більше сотні таких машин до 2030 року.

Що ще варто знати про занепад російського авіапрому

Це далеко не перший гучний крах російського авіапрому останнім часом. Раніше Новини.LIVE писали, що серійне виробництво іншого розпіареного літака, МС-21, також відклали на невизначений термін. Його і раніше жорстко критикували через шалену вартість і купу недоробок, а без іноземної електроніки він взагалі став непідйомним для виробництва.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські авіакомпанії з 2026 року пересаджуватимуть пасажирів на старі літаки, яким уже 20-30 років. Наразі Росія не має змоги купувати нові західні борти та навіть повноцінно ремонтувати ті, що вже є.