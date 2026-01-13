Відео
Головна Транспорт "Залізний перекус" — УЗ створила приємний бонус для пасажирів

"Залізний перекус" — УЗ створила приємний бонус для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 17:22
Затримується потяг УЗ — компанія вигадала приємний бонус
Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Через складні погодні умови та відсутність електропостачання в Україні затримуються десятки потягів. Щоб трохи підтримати пасажирів й зменшити стрес, Укрзалізниця створила пакунки "Залізний перекус".

Одна з пасажирок в соцмережі Threads показала вміст таких пакунків із перекусами для пасажирів.

Читайте також:

Бонуси для пасажирів, чий потяг затримується

Користувачка соцмережі розповіла, що її потяг затримувався на 5 години, і щоб трохи підвищити настрій — провідники роздали пасажирам безкоштовні пакунки із перекусом.

Жінка розпакувала його вже після приїзду додому. В пакунку запакована листівка, сушені курячі слайси, крекер, сік, чай та солодощі — батончик із фініком та кокосом, а також невеликий шматочок халви.

None - фото 1
"Залізний пакунок" від УЗ. Фото: threads.com/@oksanabond
None - фото 2
Приємний бонус від УЗ. Фото: threads.com/@oksanabond

Користувачам мережі сподобалась така ініціатива Укрзалізниці. Проте деякі пасажири зазначили, що їх потяг також запізнювався на кілька годин, проте пакунки із перекусом так і не отримали.

None - фото 1
Українці у захваті від ініціативи УЗ. Фото: threads.com/@oksanabond

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також писали, що в тестовому режимі інтернет з'явився у флагманському поїзді Укрзалізниці №95/96 Київ-Рахів. 

Укрзалізниця подорож поїзди відключення світла графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
