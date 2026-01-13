Затримується потяг УЗ — компанія вигадала приємний бонус

"Залізний перекус" — УЗ створила приємний бонус для пасажирів
Через складні погодні умови та відсутність електропостачання в Україні затримуються десятки потягів. Щоб трохи підтримати пасажирів й зменшити стрес, Укрзалізниця створила пакунки "Залізний перекус".
Одна з пасажирок в соцмережі Threads показала вміст таких пакунків із перекусами для пасажирів.
Бонуси для пасажирів, чий потяг затримується
Користувачка соцмережі розповіла, що її потяг затримувався на 5 години, і щоб трохи підвищити настрій — провідники роздали пасажирам безкоштовні пакунки із перекусом.
Жінка розпакувала його вже після приїзду додому. В пакунку запакована листівка, сушені курячі слайси, крекер, сік, чай та солодощі — батончик із фініком та кокосом, а також невеликий шматочок халви.
Користувачам мережі сподобалась така ініціатива Укрзалізниці. Проте деякі пасажири зазначили, що їх потяг також запізнювався на кілька годин, проте пакунки із перекусом так і не отримали.
Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.
Також писали, що в тестовому режимі інтернет з'явився у флагманському поїзді Укрзалізниці №95/96 Київ-Рахів.
Читайте Новини.LIVE!