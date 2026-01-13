Затримується потяг УЗ — компанія вигадала приємний бонус

Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Через складні погодні умови та відсутність електропостачання в Україні затримуються десятки потягів. Щоб трохи підтримати пасажирів й зменшити стрес, Укрзалізниця створила пакунки "Залізний перекус".

Одна з пасажирок в соцмережі Threads показала вміст таких пакунків із перекусами для пасажирів.

Бонуси для пасажирів, чий потяг затримується

Користувачка соцмережі розповіла, що її потяг затримувався на 5 години, і щоб трохи підвищити настрій — провідники роздали пасажирам безкоштовні пакунки із перекусом.

Жінка розпакувала його вже після приїзду додому. В пакунку запакована листівка, сушені курячі слайси, крекер, сік, чай та солодощі — батончик із фініком та кокосом, а також невеликий шматочок халви.

"Залізний пакунок" від УЗ. Фото: threads.com/@oksanabond

Приємний бонус від УЗ. Фото: threads.com/@oksanabond

Користувачам мережі сподобалась така ініціатива Укрзалізниці. Проте деякі пасажири зазначили, що їх потяг також запізнювався на кілька годин, проте пакунки із перекусом так і не отримали.

Українці у захваті від ініціативи УЗ. Фото: threads.com/@oksanabond

