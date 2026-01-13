Видео
"Железный перекус" — УЗ создала приятный бонус для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 17:22
Задерживается поезд УЗ — компания придумала приятный бонус
Пассажиры в вагоне Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

Из-за сложных погодных условий и отсутствия электроснабжения в Украине задерживаются десятки поездов. Чтобы немного поддержать пассажиров и уменьшить стресс, Укрзализныця создала пакеты "Железный перекус".

Одна из пассажирок в соцсети Threads показала содержимое таких пакетов с перекусами для пассажиров.

Читайте также:

Бонусы для пассажиров, чей поезд задерживается

Пользовательница соцсети рассказала, что ее поезд задерживался на 5 часов, и чтобы немного повысить настроение — проводники раздали пассажирам бесплатные пакеты с перекусом.

Женщина распаковала его уже после приезда домой. В пакете упакована открытка, сушеные куриные слайсы, крекер, сок, чай и сладости — батончик с фиником и кокосом, а также небольшой кусочек халвы.

None - фото 1
"Железный пакет" от УЗ. Фото: threads.com/@oksanabond
None - фото 2
Приятный бонус от УЗ. Фото: threads.com/@oksanabond

Пользователям сети понравилась такая инициатива Укрзализныци. Однако некоторые пассажиры отметили, что их поезд также опаздывал на несколько часов, однако пакеты с перекусом так и не получили.

None - фото 1
Украинцы в восторге от инициативы УЗ. Фото: threads.com/@oksanabond

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также писали, что в тестовом режиме интернет появился во флагманском поезде Укрзализныци №95/96 Киев-Рахов.

Укрзализныця путешествие поезда отключения света график
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
