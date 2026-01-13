Задерживается поезд УЗ — компания придумала приятный бонус

"Железный перекус" — УЗ создала приятный бонус для пассажиров
Из-за сложных погодных условий и отсутствия электроснабжения в Украине задерживаются десятки поездов. Чтобы немного поддержать пассажиров и уменьшить стресс, Укрзализныця создала пакеты "Железный перекус".
Одна из пассажирок в соцсети Threads показала содержимое таких пакетов с перекусами для пассажиров.
Бонусы для пассажиров, чей поезд задерживается
Пользовательница соцсети рассказала, что ее поезд задерживался на 5 часов, и чтобы немного повысить настроение — проводники раздали пассажирам бесплатные пакеты с перекусом.
Женщина распаковала его уже после приезда домой. В пакете упакована открытка, сушеные куриные слайсы, крекер, сок, чай и сладости — батончик с фиником и кокосом, а также небольшой кусочек халвы.
Пользователям сети понравилась такая инициатива Укрзализныци. Однако некоторые пассажиры отметили, что их поезд также опаздывал на несколько часов, однако пакеты с перекусом так и не получили.
