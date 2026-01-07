Відео
Головна Транспорт УЗ запускає платний Wi-Fi в поїздах — скільки коштує послуга

УЗ запускає платний Wi-Fi в поїздах — скільки коштує послуга

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 12:05
Платний Wi-Fi у потягу УЗ — в якому ще потязі з'явився та яка ціна
Пасажир користується інтернетом в потязі. Фото: freepik.com

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає платний Wi-Fi в поїздах. У тестовому режимі інтернет з'явився у флагманському поїзді №95/96 Київ-Рахів. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Wi-Fi в поїздах УЗ

Зазначається, що доступ до мережі матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда №95/96 Київ-Рахів. Компанія надала 10 хвилин безкоштовного користування, щоб мандрівники змогли протестувати нову послугу чи відправити важливе повідомлення.

Доступ до мережі під час однієї поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, проте після перевищення 5 Гб передбачені обмеження швидкості. Оплатити інтернет можна будь-якою банківською карткою через Apple Pay або Google Pay.

"Технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах Укрзалізниці й довело свою працездатність у непростих українських умовах", — йдеться в повідомленні.

В компанії повідомили, що проєкт було реалізовано за кошти партнера, без інвестиції УЗ, спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

Якщо нова послуга буде користуватися попитом — в УЗ пообіцяли поширювати її в інших потягах через прозорий конкурс на постачання послуги.

В компанії також нагадали, що доступом до швидкісного інтернету вже було обладнано 16 поїздів "інтерсіті+". 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
