Україна
Головна Транспорт УЗ розгорнула перші "вагони незламності" — фото

УЗ розгорнула перші "вагони незламності" — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 15:15
УЗ на Київщині розгорнула "вагони незламності" — як вони рятують українців
Дитячий вагон незламності УЗ. Фото: пресслужба УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" показала перші 7 вагонів незламності, які рятують українців у люті морози після атак Росії на нашу енергетику. У спеціально облаштованих вагонах можна не лише зігрітися та зарядити гаджети, а й добре провести час із дітьми.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Вагони незламності УЗ

Зазначається, що перші вагони розгорнули на Київщині. Зокрема, 3 вагони було встановлено у Броварах, 2 — у Борисполі та ще 2 — у Василькові.

"Кожен вагон може одночасно комфортно прийняти близько 40 відвідувачів. У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, у вагонах є все необхідне, щоб розважити дітей —  мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри.

None - фото 1
Вагон незламності. Фото: пресслужба УЗ
None - фото 2
Буфет у вагоні незламності. Фото: пресслужба УЗ
None - фото 3
Дитячий вагон незламності. Фото: пресслужба УЗ
None - фото 4
Діти снідають у вагоні незламності. Фото: пресслужба УЗ

Вагони незламності можна відвідувати із тваринами. Зокрема, перевізник підготував для них окремі смаколики.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, що в тестовому режимі інтернет з'явився у флагманському поїзді Укрзалізниці №95/96 Київ-Рахів. 

Укрзалізниця подорож поїзди відключення світла атака
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
