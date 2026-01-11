УЗ на Київщині розгорнула "вагони незламності" — як вони рятують українців

Дитячий вагон незламності УЗ. Фото: пресслужба УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" показала перші 7 вагонів незламності, які рятують українців у люті морози після атак Росії на нашу енергетику. У спеціально облаштованих вагонах можна не лише зігрітися та зарядити гаджети, а й добре провести час із дітьми.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Вагони незламності УЗ

Зазначається, що перші вагони розгорнули на Київщині. Зокрема, 3 вагони було встановлено у Броварах, 2 — у Борисполі та ще 2 — у Василькові.

"Кожен вагон може одночасно комфортно прийняти близько 40 відвідувачів. У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, у вагонах є все необхідне, щоб розважити дітей — мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри.

Вагони незламності можна відвідувати із тваринами. Зокрема, перевізник підготував для них окремі смаколики.

