УЗ на Київщині розгорнула "вагони незламності" — як вони рятують українців

УЗ розгорнула перші "вагони незламності" — фото
Національний перевізник "Укрзалізниця" показала перші 7 вагонів незламності, які рятують українців у люті морози після атак Росії на нашу енергетику. У спеціально облаштованих вагонах можна не лише зігрітися та зарядити гаджети, а й добре провести час із дітьми.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Вагони незламності УЗ
Зазначається, що перші вагони розгорнули на Київщині. Зокрема, 3 вагони було встановлено у Броварах, 2 — у Борисполі та ще 2 — у Василькові.
"Кожен вагон може одночасно комфортно прийняти близько 40 відвідувачів. У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю", — йдеться в повідомленні.
Окрім того, у вагонах є все необхідне, щоб розважити дітей — мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри.
Вагони незламності можна відвідувати із тваринами. Зокрема, перевізник підготував для них окремі смаколики.
