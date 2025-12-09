Найкомфортніші місця у поїзді Укрзалізниці — поради провідника

Пасажири Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Багато українців подорожують потягами Укрзалізниці — таким чином можна не лише зекономити на квитках, а й відпочити та виспатись. Проте комфорт поїздки багато в чому залежить від місця, яке ви собі забронюєте. Досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе.

Про це чоловік розповів у інтерв'ю "Фокусу".

Найкращі місця в потягу

За словами провідника, найкращі місця у вагоні плацкарті це — 29, 30 та 31. Саме на них можна підзарядити гаджети та вам не буде дуже спекотно, особливо влітку.

"По-перше, недалеко від туалету, але й не надто близько. По-друге, у плацкарті там завжди є розетка. Вона може не працювати, але раптом пощастить! Плюс до того, відкривається вікно, бо аварійні виходи ближче до середини вагона", — пояснив чоловік.

Провідник додав, що більшість мандрівників вважає перші місця в потягах найкращими. Він пояснив, чому вони можуть бути не найкращим вибором, особливо після настання холодів.

"У перших купе дуже чутно, як люди виходять-заходять, галасують; двері скриплять або й взагалі не закриваються, а взимку ще й тягне холод й сигаретний дим з тамбура. Уже мовчу про те, що пасажири зносять туди білизну й підіймають пил", — підкреслив він.

Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Також ми писали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.