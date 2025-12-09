Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як обрати найкомфортніше місце у поїзді — поради від провідника

Як обрати найкомфортніше місце у поїзді — поради від провідника

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 15:22
Найкомфортніші місця у поїзді Укрзалізниці — поради провідника
Пасажири Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Багато українців подорожують потягами Укрзалізниці — таким чином можна не лише зекономити на квитках, а й відпочити та виспатись. Проте комфорт поїздки багато в чому залежить від місця, яке ви собі забронюєте. Досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе.

Про це чоловік розповів у інтерв'ю "Фокусу".

Реклама
Читайте також:

Найкращі місця в потягу

За словами провідника, найкращі місця у вагоні плацкарті це — 29, 30 та 31. Саме на них можна підзарядити гаджети та вам не буде дуже спекотно, особливо влітку.

"По-перше, недалеко від туалету, але й не надто близько. По-друге, у плацкарті там завжди є розетка. Вона може не працювати, але раптом пощастить! Плюс до того, відкривається вікно, бо аварійні виходи ближче до середини вагона", — пояснив чоловік.

Провідник додав, що більшість мандрівників вважає перші місця в потягах найкращими. Він пояснив, чому вони можуть бути не найкращим вибором, особливо після настання холодів.

"У перших купе дуже чутно, як люди виходять-заходять, галасують; двері скриплять або й взагалі не закриваються, а взимку ще й тягне холод й сигаретний дим з тамбура. Уже мовчу про те, що пасажири зносять туди білизну й підіймають пил", — підкреслив він.

Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Також ми писали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Укрзалізниця подорож транспорт поїзди залізниця
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації