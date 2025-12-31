Потяги FS Group курсуватимуть між Британією та Францією — що відомо

Потяги Ferrovie dello Stato Italiane. Фото: FS Group

У популярних європейських залізничних компаній Eurostar and Virgin може з'явитися конкурент. Італійський державний залізничний оператор Ferrovie dello Stato Italiane (FS Group) оголосив про плани запровадити прямі залізничні маршрути між Британією та Європою вже у 2029 році.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Нові потяги FS Group

Зазначається, що вихід на ринок нового перевізника прибере монополію на рейси через протоку Ла-Манш та надасть мандрівникам більш доступні ціни.

FS Group — ключовий гравець на європейському залізничному ринку, раніше подавала заявку на участь у маршруті Лондон-Париж, але програла британській компанії Virgin. Попри невдачу, перевізник знову націлений на маршрути з високим попитом.

FS Group інвестує 90 мільйонів євро у нове депо, розташоване неподалік від Парижа. На відміну від Eurostar і Virgin, які покладаються на депо Temple Mills у Британії, стратегічне рішення FS Group побудувати нове депо у Франції полегшить проблеми з пропускною спроможністю, яка гостро стоїть у Британії.

Нова інфраструктура значно покращить залізничне сполучення між Британією та Європою. Цей амбітний проєкт передбачає створення сучасного парку поїздів, оснащених новітніми технологіями.

Зростання конкуренції може призвести до зниження цін на квитки, що зробить поїздки ще більш доступними. Крім того, FS Group запланувала розширити маршрути до Німеччини та Швейцарії.

