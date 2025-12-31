Поезда FS Group будут курсировать между Британией и Францией — что известно

Поезда Ferrovie dello Stato Italiane. Фото: FS Group

У популярных европейских железнодорожных компаний Eurostar and Virgin может появиться конкурент. Итальянский государственный железнодорожный оператор Ferrovie dello Stato Italiane (FS Group) объявил о планах ввести прямые железнодорожные маршруты между Британией и Европой уже в 2029 году.

Об этом пишут местные СМИ.

Реклама

Читайте также:

Новые поезда FS Group

Отмечается, что выход на рынок нового перевозчика уберет монополию на рейсы через пролив Ла-Манш и предоставит путешественникам более доступные цены.

FS Group — ключевой игрок на европейском железнодорожном рынке, ранее подавала заявку на участие в маршруте Лондон-Париж, но проиграла британской компании Virgin. Несмотря на неудачу, перевозчик снова нацелен на маршруты с высоким спросом.

FS Group инвестирует 90 миллионов евро в новое депо, расположенное недалеко от Парижа. В отличие от Eurostar и Virgin, которые полагаются на депо Temple Mills в Британии, стратегическое решение FS Group построить новое депо во Франции облегчит проблемы с пропускной способностью, которая остро стоит в Британии.

Новая инфраструктура значительно улучшит железнодорожное сообщение между Британией и Европой. Этот амбициозный проект предусматривает создание современного парка поездов, оснащенных новейшими технологиями.

Рост конкуренции может привести к снижению цен на билеты, что сделает поездки еще более доступными. Кроме того, FS Group запланировала расширить маршруты в Германию и Швейцарию.

Ранее мы рассказывали, что в Египте вскоре запустят обновленные высокоскоростные поезда представленные компанией Siemens Mobility.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов.