Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Железнодорожные путешествия по Европе могут стать доступнее

Железнодорожные путешествия по Европе могут стать доступнее

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 19:47
Поезда FS Group будут курсировать между Британией и Францией — что известно
Поезда Ferrovie dello Stato Italiane. Фото: FS Group

У популярных европейских железнодорожных компаний Eurostar and Virgin может появиться конкурент. Итальянский государственный железнодорожный оператор Ferrovie dello Stato Italiane (FS Group) объявил о планах ввести прямые железнодорожные маршруты между Британией и Европой уже в 2029 году.

Об этом пишут местные СМИ.

Реклама
Читайте также:

Новые поезда FS Group

Отмечается, что выход на рынок нового перевозчика уберет монополию на рейсы через пролив Ла-Манш и предоставит путешественникам более доступные цены.

FS Group — ключевой игрок на европейском железнодорожном рынке, ранее подавала заявку на участие в маршруте Лондон-Париж, но проиграла британской компании Virgin. Несмотря на неудачу, перевозчик снова нацелен на маршруты с высоким спросом.

FS Group инвестирует 90 миллионов евро в новое депо, расположенное недалеко от Парижа. В отличие от Eurostar и Virgin, которые полагаются на депо Temple Mills в Британии, стратегическое решение FS Group построить новое депо во Франции облегчит проблемы с пропускной способностью, которая остро стоит в Британии.

Новая инфраструктура значительно улучшит железнодорожное сообщение между Британией и Европой. Этот амбициозный проект предусматривает создание современного парка поездов, оснащенных новейшими технологиями.

Рост конкуренции может привести к снижению цен на билеты, что сделает поездки еще более доступными. Кроме того, FS Group запланировала расширить маршруты в Германию и Швейцарию.

Ранее мы рассказывали, что в Египте вскоре запустят обновленные высокоскоростные поезда представленные компанией Siemens Mobility.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов.

Франция Италия путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации