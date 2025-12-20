Відео
Найкрасивіша 120-річна залізнична станція, яка вразить кожного

Найкрасивіша 120-річна залізнична станція, яка вразить кожного

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 05:12
В США є прихована залізнична станція City Hall Station — чим унікальна
City Hall Station в Нью-Йорку. Фото: downtownny.com

У світі є безліч красивих залізничних станцій, і більшість з них можна легко відвідати, оскільки поїзди прибувають кожні кілька хвилин. Але є один вокзал, прихований під найбагатшим містом світу, проте з 1945 року там не зупинявся жоден пасажирський поїзд.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Захована залізниця в Нью-Йорку

Станція розташована під Нью-Йорком, який офіційно є найбагатшим містом світу за кількістю мільйонерів і мільярдерів, що там проживають. Залізнична станція називається City Hall Station, також відома як City Hall Loop. 

Вона була спроєктована архітекторами Джорджем Хейнсом і Крістофером Ла Фарже та відкрита 27 жовтня 1904 року як частина першої лінії метро в Нью-Йорку.

Унікальна архітектура City Hall Station вражає — вигнуті платформи, елементи романського стилю, латунні люстри і кахельні стелі, створені майстром-будівельником Рафаелем Гуаставіно.

Проте зі зростанням населення Нью-Йорка невелика вигнута платформа вже не могла вмістити довші поїзди міста. Оскільки поблизу була розташована станція Бруклінський міст, City Hall Station була остаточно закрита для громадськості 31 грудня 1945 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хоча станція нині не функціонує, тут проводять екскурсії. Квитки коштують 50 доларів і дуже швидко розкуповуються. Прогулянка станцією триває близько 90 хвилин. Відвідувачам розповідають історію будівництва метро в Нью-Йорку, зокрема, про ранні експерименти Альфреда Біча з пневматичними трубами. 

Раніше ми розповідали, що в Єгипті незабаром запустять оновлені високошвидкісні потяги представлені компанією Siemens Mobility.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
