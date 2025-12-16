Відео
Головна Транспорт В Єгипті запустять нові швидкісні поїзди — деталі

В Єгипті запустять нові швидкісні поїзди — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 07:55
Нові потяги Siemens — коли запустять в Єгипті та який вигляд мають
Поїзд Velaro. Фото: Siemens Mobility

В Єгипті незабаром запустять оновлені високошвидкісні потяги нещодавно представлені компанією Siemens Mobility. Вони не лише суттєво скоротять час в дорозі для мандрівників та єгиптян, а також зроблять подорож в рази комфортною — вагони обладнані системою очищення повітря. 

Про це пише CNN.



Новий потяг в Єгипті

Зазначається, що нову версію поїзда Velaro, який може розвивати швидкість до 250 кілометрів на годину, було вперше представлено на публіці в Єгипті на виставці TransMEA 2025 у Новому Каїрі 9 листопада.

Сорок один із 489 поїздів запустять на високошвидкісній мережі протяжністю 2000 кілометрів. Вона з'єднає основні міста Єгипту трьома лініями та скоротить час у дорозі на 50%.

None - фото 1
Нові потяги в Єгипті. Фото: Siemens Mobility
None - фото 2
Салон нового потягу в Єгипті. Фото: Siemens Mobility

Парк поїздів, який був спроєктований та побудований в Німеччині, оптимізований для витримки суворих умов пустельного клімату Єгипту і оснащений сучасними системами фільтрації та охолодження повітря для захисту від піску, спеки та пилу.

Наразі невідома точна дата запуску цих оновлених потягів у Єгипті.

Раніше ми розповідали, що польський залізничний перевізник PKP Intercity змінив правила придбання квитків. Компанія збільшила термін попереднього бронювання посадкових талонів на потяги.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

подорож транспорт Єгипет поїзди пустеля
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
