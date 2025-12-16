Нові потяги Siemens — коли запустять в Єгипті та який вигляд мають

В Єгипті запустять нові швидкісні поїзди — деталі
В Єгипті незабаром запустять оновлені високошвидкісні потяги нещодавно представлені компанією Siemens Mobility. Вони не лише суттєво скоротять час в дорозі для мандрівників та єгиптян, а також зроблять подорож в рази комфортною — вагони обладнані системою очищення повітря.
Про це пише CNN.
Новий потяг в Єгипті
Зазначається, що нову версію поїзда Velaro, який може розвивати швидкість до 250 кілометрів на годину, було вперше представлено на публіці в Єгипті на виставці TransMEA 2025 у Новому Каїрі 9 листопада.
Сорок один із 489 поїздів запустять на високошвидкісній мережі протяжністю 2000 кілометрів. Вона з'єднає основні міста Єгипту трьома лініями та скоротить час у дорозі на 50%.
Парк поїздів, який був спроєктований та побудований в Німеччині, оптимізований для витримки суворих умов пустельного клімату Єгипту і оснащений сучасними системами фільтрації та охолодження повітря для захисту від піску, спеки та пилу.
Наразі невідома точна дата запуску цих оновлених потягів у Єгипті.
