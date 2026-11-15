Люди прямують в аеропорт. Фото: Magnific

Перед авіаперельотом завжди доводиться планувати, о котрій виїжджати в аеропорт, щоб спокійно пройти всі перевірки, встигнути на літак і не сидіти кілька годин у залі очікування. А ще ж бувають затори, черги та інші непередбачені затримки. Тепер пасажирам обіцяють допомогти з цією проблемою. З'явилася нова функція, яка сама підраховує, коли краще вирушати в дорогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

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Як дізнатися, коли виїжджати в аеропорт

Додаток для відстеження авіарейсів Flighty представив нову функцію "Коли виїжджати". Вона допомагає пасажирам визначити найкращий час для виходу з дому або готелю перед польотом.

Для цього потрібно вказати інформацію про рейс і місце, звідки починається поїздка. Далі Flighty складає персональний план, у якому враховує не лише дорогу до аеропорту, а й час, який знадобиться вже всередині термінала.

Для розрахунку маршруту додаток використовує дані Apple Maps. Він враховує ситуацію на дорогах, затори та інші обставини, які можуть вплинути на тривалість поїздки, наприклад державні свята. Якщо пасажир планує добиратися громадським транспортом, необхідний час на дорогу можна ввести вручну.

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Які процедури в аеропорту враховує Flighty

Нова функція допомагає розрахувати час не лише на дорогу, а й до самого вильоту. Для цього додаток пропонує налаштувати тривалість дев'яти різних процедур. Зокрема:

Паркування автомобіля.

Повернення орендованої машини.

Шатл або внутрішній транспорт.

Реєстрація на рейс.

Здача багажу.

Перевірка безпеки.

Паспортний контроль.

Бізнес-зал.

Будь-які інші справи, наприклад, Duty Free або час біля гейту перед посадкою.

Flighty пропонує стандартний час для цих процедур, але користувач може змінити його відповідно до власних потреб.

Як додаток попереджає про час виїзду

Постійно дивитися на годинник теж не доведеться. Flighty сам нагадає, коли потрібно збиратися. Спочатку на телефон прийде повідомлення "Вирушайте незабаром". А через 20 хвилин з'явиться наступне — "Час виїжджати". Якщо дорожня ситуація погіршиться, наприклад через затори, додаток повідомить про це окремо.

Чому пасажирам може знадобитися така функція

За словами засновника Flighty Раяна Джонса, мільйони людей уже користуються додатком, щоб стежити за своїми рейсами. Тепер він допомагатиме ще й планувати дорогу до аеропорту.

Ідея з'явилася на тлі популярного тренду, який у 2025 році назвали "теорією аеропорту". Його прихильники намагаються приїжджати до термінала якомога пізніше. Мовляв, навіщо витрачати кілька годин на очікування, якщо можна з'явитися майже перед посадкою.

Але експерти вже попереджали, що така звичка може закінчитися запізненням на літак. Flighty ж пропонує інший підхід: заздалегідь порахувати, скільки часу знадобиться на дорогу та всі процедури.

Раніше Новини.LIVE писали, які речі можуть зіпсувати пасажирам виліт. Павербанки та електронні сигарети треба брати в салон, а ножі й великі ножиці — здавати в багаж. За заборонені предмети доведеться відповідати ще в аеропорту.

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