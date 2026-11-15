Люди направляются в аэропорт. Фото: Magnific

Перед авиаперелетом всегда приходится планировать, во сколько выезжать в аэропорт, чтобы спокойно пройти все проверки, успеть на самолет и не просидеть несколько часов в зале ожидания. А еще бывают пробки, очереди и другие непредвиденные задержки. Теперь пассажирам обещают помочь с этой проблемой. Появилась новая функция, которая сама подсчитывает, когда лучше отправляться в путь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

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Как узнать, когда выезжать в аэропорт

Приложение для отслеживания авиарейсов Flighty представило новую функцию "Когда выезжать". Она помогает пассажирам определить лучшее время для выхода из дома или отеля перед полетом.

Для этого нужно указать информацию о рейсе и месте, откуда начинается поездка. Далее Flighty составляет персональный план, в котором учитывает не только дорогу до аэропорта, но и время, которое понадобится уже внутри терминала.

Для расчета маршрута приложение использует данные Apple Maps. Оно учитывает ситуацию на дорогах, пробки и другие обстоятельства, которые могут повлиять на продолжительность поездки, например, государственные праздники. Если пассажир планирует добираться на общественном транспорте, необходимое время на дорогу можно ввести вручную.

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Какие процедуры в аэропорту учитывает Flighty

Новая функция помогает рассчитать время не только на дорогу, но и до самого вылета. Для этого приложение предлагает настроить продолжительность девяти различных процедур. В частности:

Парковка автомобиля.

Возврат арендованного автомобиля.

Шаттл или внутренний транспорт.

Регистрация на рейс.

Сдача багажа.

Проверка безопасности.

Паспортный контроль.

Бизнес-зал.

Любые другие дела, например, Duty Free или время у выхода на посадку перед посадкой.

Flighty предлагает стандартное время для этих процедур, но пользователь может изменить его в соответствии со своими потребностями.

Как приложение предупреждает о времени выезда

Постоянно смотреть на часы тоже не придется. Flighty сам напомнит, когда нужно собираться. Сначала на телефон придет уведомление "Скоро выезжайте". А через 20 минут появится следующее — "Пора выезжать". Если дорожная ситуация ухудшится, например из-за пробок, приложение сообщит об этом отдельно.

Почему пассажирам может понадобиться такая функция

По словам основателя Flighty Райана Джонса, миллионы людей уже пользуются приложением, чтобы следить за своими рейсами. Теперь оно будет помогать еще и планировать путь до аэропорта.

Идея появилась на фоне популярного тренда, который в 2025 году назвали "теорией аэропорта". Его сторонники стараются приезжать в терминал как можно позже. Мол, зачем тратить несколько часов на ожидание, если можно появиться почти перед посадкой.

Но эксперты уже предупреждали, что такая привычка может привести к опозданию на самолет. Flighty же предлагает другой подход: заранее рассчитать, сколько времени понадобится на дорогу и все процедуры.

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