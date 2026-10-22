Аеропорт Бангкоку. Фото: Новини.LIVE

Пакування заборонених предметів у ручну поклажу може призвести до затримок та проблем в аеропорту. Перед зборами пасажиру важливо знати, що можна, а що не можна брати на борт літака, щоб не зіпсувати собі відпустку.

Про це розповіла стюардеса zahmarna.kate в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Що не варто брати на борт літака

Павербенки, додаткові акумулятори для техніки, електроні цигарки

Ці речі можна брати лише в ручну поклажу через літієві батареї. Сірники та газові запальнички теж треба брати із собою в салон і тримати при собі.

Ножі, великі ножиці, туристичні інструменти

Вони дозволяються у кількості 1 штука на людину в захисному футлярі і йдуть лише в зареєстрований багаж.

Стайлери, фени, праски та інша електроніка

Їм можна брати і в ручну поклажу, і в зареєстрований багаж. Ноутбуки, камери, планшети, електричні щітки, тример можна брати і в багаж, і в ручну поклажу.

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Попри те, що в них є літієві батареї, але по обмеженнях вони зазвичай проходять.

Кожен аеропорт може встановити жорсткіші правила. Саме тому перед польотом краще перевіряти правила конкретної компанії і конкретного аеропорту.

Бортпровідниця також нагадала, що суворо забороняється брати і в ручну покажу і у багаж зброю, електрошокери, перцевий балончик і все, що нагадує зброю або бойові наряди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.