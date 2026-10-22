Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Бортпровідниця розповіла, що не варто брати на борт літака

Бортпровідниця розповіла, що не варто брати на борт літака

Ua ru
22 жовтня 2026 08:34
Ручна поклажа та багаж у 2026 році: бортпровідниця нагадала пасажирам про важливе Новини.LIVE
Аеропорт Бангкоку. Фото: Новини.LIVE

Пакування заборонених предметів у ручну поклажу може призвести до затримок та проблем в аеропорту. Перед зборами пасажиру важливо знати, що можна, а що не можна брати на борт літака, щоб не зіпсувати собі відпустку.

Про це розповіла стюардеса zahmarna.kate в Instagram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що не варто брати на борт літака

Павербенки, додаткові акумулятори для техніки, електроні цигарки

Ці речі можна брати лише в ручну поклажу через літієві батареї. Сірники та газові запальнички теж треба брати із собою в салон і тримати при собі.

Ножі, великі ножиці, туристичні інструменти 

Вони дозволяються у кількості 1 штука на людину в захисному футлярі і йдуть лише в зареєстрований багаж.

Стайлери, фени, праски та інша електроніка

Їм можна брати і в ручну поклажу, і в зареєстрований багаж. Ноутбуки, камери, планшети, електричні щітки, тример можна брати і в багаж, і в ручну поклажу.

Читайте також:

Попри те, що в них є літієві батареї, але по обмеженнях вони зазвичай проходять.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожен аеропорт може встановити жорсткіші правила. Саме тому перед польотом краще перевіряти правила конкретної компанії і конкретного аеропорту.

Бортпровідниця також нагадала, що суворо забороняється брати і в ручну покажу і у багаж зброю, електрошокери, перцевий балончик і все, що нагадує зброю або бойові наряди. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

авіарейси літак правила подорож авіація
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації