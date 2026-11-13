Літак у небі. Фото: Emirates

Навіть в економкласі можна знайти місце, де буде зручніше сидіти протягом усього польоту. Деякі крісла мають більше простору для ніг, а з інших відкривається кращий вид із вікна. Але є й такі, де доведеться миритися з шумом, тіснотою або постійним рухом пасажирів. Дізнатися про ці нюанси можна ще до купівлі квитка. Для цього є спеціальний безкоштовний сервіс.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

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Як знайти найкраще місце в літаку

Вибрати зручне крісло допоможе сайт AeroLOPA. На ньому можна подивитися детальні схеми салонів літаків різних авіакомпаній. На відміну від звичайних схем під час бронювання квитків, тут показано значно більше деталей.

Наприклад, можна перевірити:

скільки місця для ніг біля крісла;

де саме розташовані вікна;

чи буде з вашого місця гарний краєвид;

наскільки близько туалет;

чи є простір для сумки під сидінням;

де розташовані двері та інші частини салону.

Схеми намальовані в масштабі. Тому можна краще зрозуміти, скільки простору буде біля вашого крісла. Щоб скористатися сайтом, потрібно знати авіакомпанію та модель літака, яким ви летітимете.

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Як допомагають кольорові помітки

На AeroLOPA є ще одна корисна функція. Сайт оцінює місця в літаку та позначає їх різними кольорами. Так можна швидко побачити, де краще сидіти, а яких крісел уникати.

Кольори означають таке:

Зелений — хороше місце. Тут зазвичай зручніше сидіти, більше простору або є інші переваги.

Жовтий — місце має певні недоліки. Наприклад, поруч може бути туалет або місце для дитячої колиски.

Червоний — краще вибрати інше крісло. Такі місця можуть бути тісними, шумними або мати інші незручності.

Якщо натиснути на місце, можна дізнатися, чому воно отримало саме таку оцінку. Наприклад, сайт може попередити, що біля крісла немає вікна, спинка погано відкидається або поруч постійно ходитимуть пасажири.

Щоб побачити кольорові оцінки, потрібно безкоштовно зареєструватися на AeroLOPA та увімкнути функцію Seat Recommendations.

Які місця в літаку краще не вибирати

Навіть крісло біля вікна може виявитися незручним. Наприклад, саме в цьому ряду вікно може бути зміщене назад, тому дивитися назовні буде складніше.

Є й інші нюанси. Місця біля туалету можуть бути шумними. Повз них часто ходять люди, а поруч іноді збирається черга.

Крісла біля місць для дитячих колисок теж підходять не всім. Під час польоту поруч можуть бути маленькі діти, тому тим, хто хоче поспати в тиші, краще врахувати це заздалегідь. Ще одна незручність — відсутність місця для сумки під кріслом попереду.

Де в економкласі більше місця для ніг

Зручні місця часто можна знайти ближче до початку економкласу. У деяких літаках там більше простору для ніг. Все залежить від того, як саме облаштований салон.

Іноді непогані варіанти є у задній частині літака. Наприклад, якщо поруч залишається вільне крісло, пасажир отримує більше особистого простору. Та розраховувати на це заздалегідь складно, адже сусіднє місце можуть зайняти. Тому найкраще порівняти кілька рядів на схемі конкретного літака.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які авіакомпанії пропонують пасажирам найдорожчі та найрозкішніші послуги. Перше місце в рейтингу посіла Etihad Airways з приватним трикімнатним люксом, а до трійки лідерів також увійшли Emirates і SWISS. У списку є й інші незвичайні пропозиції — від душових кімнат на борту до окремих апартаментів для сну та роботи.

Також Новини.LIVE розповідали, яка ручна поклажа може спричинити проблеми під час перевірки в аеропорту. Павербанки, запасні акумулятори та електронні сигарети потрібно перевозити в салоні, а ножі й великі ножиці — у зареєстрованому багажі. Зброю, електрошокери та перцеві балончики теж заборонено брати на борт.