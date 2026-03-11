Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт За що провідник УЗ може висадити пасажира з потяга — краще не ризикувати

За що провідник УЗ може висадити пасажира з потяга — краще не ризикувати

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:27
Подорож потягам УЗ 2026 — за які порушення пасажира можуть висадити
Провідниці Укрзалізниці слідкують за порядком під час посадки на потяг. Фото: Kravtsov.Evg/Facebook, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В потягах Укрзалізниці по всій Україні діють правила, порушивши які, пасажир буде нести відповідальність. Зокрема, порушників можуть покарати не лише кругленьким штрафом, а й висадити на одній з проміжних станцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на наказ "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Реклама
Читайте також:

Чому пасажира можуть висадити з потягу 

Укрзалізниця запровадила єдині для всіх правила для того, щоб забезпечити комфорт та безпеку для всіх пасажирів. 

Зокрема, провідник має право висадити пасажира у випадку:

  • порушення громадського порядку — через агресивну поведінку може бути викликано поліцію;
  • сильного алкогольного сп'яніння;
  • якщо пасажир перевозить заборонені предмети чи перевищує встановлені перевізником розміри багаж;
  • раптового погіршення здоров'я — пасажира на найближчій станції передають медикам.

Що ще варто знати українцям

В УЗ відповіли, чи планується найближчим часом впроваджувати спеціальні відмітки про мандрівників в додатку та на сайті про те, хто саме їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи тварина.

Перевізник пояснив, що відповідно до вимог законодавства у сфері приватності та із міркувань захисту персональних даних, під час оформлення проїзних документів персональні характеристики пасажирів не можуть відображатись для інших користувачів.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця підвищила вартість постільних комплектів. За нього пасажирам доведеться вже віддати 95 гривень, замість звичних 80 гривень. 

Комплекти здорожчали як у плацкартних, так і у купейних вагонах.

Також писали, що Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто. Завдяки такій можливості ви можете дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи кошти на пальне.

Послуга особливо актуальна зараз, коли ціни на бензин та дизель ростуть зі швидкістю світла.

Укрзалізниця правила подорож поїзди пассажиры
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації