Подорож потягам УЗ 2026 — за які порушення пасажира можуть висадити

В потягах Укрзалізниці по всій Україні діють правила, порушивши які, пасажир буде нести відповідальність. Зокрема, порушників можуть покарати не лише кругленьким штрафом, а й висадити на одній з проміжних станцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на наказ "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Чому пасажира можуть висадити з потягу

Укрзалізниця запровадила єдині для всіх правила для того, щоб забезпечити комфорт та безпеку для всіх пасажирів.

Зокрема, провідник має право висадити пасажира у випадку:

порушення громадського порядку — через агресивну поведінку може бути викликано поліцію;

сильного алкогольного сп'яніння;

якщо пасажир перевозить заборонені предмети чи перевищує встановлені перевізником розміри багаж;

раптового погіршення здоров'я — пасажира на найближчій станції передають медикам.

Що ще варто знати українцям

В УЗ відповіли, чи планується найближчим часом впроваджувати спеціальні відмітки про мандрівників в додатку та на сайті про те, хто саме їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи тварина.

Перевізник пояснив, що відповідно до вимог законодавства у сфері приватності та із міркувань захисту персональних даних, під час оформлення проїзних документів персональні характеристики пасажирів не можуть відображатись для інших користувачів.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця підвищила вартість постільних комплектів. За нього пасажирам доведеться вже віддати 95 гривень, замість звичних 80 гривень.

Комплекти здорожчали як у плацкартних, так і у купейних вагонах.

Також писали, що Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто. Завдяки такій можливості ви можете дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи кошти на пальне.

Послуга особливо актуальна зараз, коли ціни на бензин та дизель ростуть зі швидкістю світла.