Путешествие поездами УЗ 2026 — причины, почему пассажира могут высадить

В поездах Укрзализныци по всей Украине действуют правила, нарушив которые, пассажир будет нести ответственность. В частности, нарушителей могут наказать не только кругленьким штрафом, но и высадить на одной из промежуточных станций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приказ "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Почему пассажира могут высадить из поезда

Укрзализныця ввела единые для всех правила для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для всех пассажиров.

В частности, проводник имеет право высадить пассажира в случае:

нарушения общественного порядка — из-за агрессивного поведения может быть вызвана полиция;

сильного алкогольного опьянения;

если пассажир перевозит запрещенные предметы или превышает установленные перевозчиком размеры багажа;

внезапного ухудшения здоровья — пассажира на ближайшей станции передают медикам.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ ответили, планируется ли в ближайшее время внедрять специальные отметки о путешественниках в приложении и на сайте о том, кто именно едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или животное.

Перевозчик объяснил, что в соответствии с требованиями законодательства в сфере приватности и из соображений защиты персональных данных, при оформлении проездных документов персональные характеристики пассажиров не могут отображаться для других пользователей.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця повысила стоимость постельных комплектов. За него пассажирам придется уже отдать 95 гривен, вместо привычных 80 гривен.

Комплекты подорожали как в плацкартных, так и в купейных вагонах.

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто. Благодаря такой возможности вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя средства на топливо.

Услуга особенно актуальна сейчас, когда цены на бензин и дизель растут со скоростью света.