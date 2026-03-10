УЗ підвищила ціну на постіль — скільки доведеться віддати за комплект

Укрзалізниця збільшила вартість постільного комплекту. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

З березня частина пасажирів Укрзалізниці вимушена платити більше. Зокрема, зросла вартість комплекту постільної білизни для вагонів усіх типів.

Новини.LIVE розкаже про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

УЗ змінила ціну на одну з послуг

З першого місяця весни українці платитимуть за одну із послуг перевізника трохи більше, ніж зазвичай. Подорожчання торкнеться пасажирів, які мандрують нічними рейсами та на далекі відстані.

Так, за постільний комплект доведеться віддати 95 гривень, замість звичних 80 гривень. Таким чином, вартість білизни цього року зросла на 15 гривень. Комплекти здорожчали як у плацкартних, так і у купейних вагонах.

УЗ збільшила ціни на постіль. Фото: скриншот

Останній раз ціни на постіль перевізник підвищував у травні 2024 року. Тоді вартість зросла з 50 до 80 гривень — до цих змін ціна залишалась незмінною протягом 5 років.

Після здорожчання комплектів перевізник почав спочатку оновлювати стару постіль на нову, а згодом — змінювати подушки та матраци.

Вартість квитків залежить від дня тижня, популярності рейсу, сезонності та інших факторів, тож пасажири не завжди помічають здорожчання якоїсь послуги УЗ в межах 10-20 гривень.

Що ще варто знати українцям

В УЗ розповіли, чи пасажирам зобов'язані самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.

Перевізник пояснив, що відповідно до правил, провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда.

В закликали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник зміг вчасно виконати свої обов'язки.

Раніше ми розповідали, що на початку 2026 року Укрзалізниця запустила пробний платний Wi-Fi у флагманському поїзді №95/96 Київ-Рахів. Проте пасажири скаржаться на те, що інтернет в потязі дуже нестабільно працює, через що в дорозі нереально працювати.

Перевізник пояснив, що SpaceX ввела тимчасові обмеження для терміналів Starlink, які рухаються швидше приблизно 75–90 км/год.

Також писали, що Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто. Завдяки такій можливості ви можете дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи кошти на пальне.

Це особливо актуально зараз, коли ціни на бензин та дизель ростуть зі швидкістю світла.