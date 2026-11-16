Аеропорт Жешува. Фото: dlapilota.pl

Дорога до аеропорту може обійтися значно дешевше, якщо правильно підібрати транспорт. Українцям, які планують летіти з Жешува, зовсім не обов'язково витрачатися на таксі чи дорогий трансфер. До терміналу можна доїхати поїздом або автобусом. Щоправда, є нюанси, через які пасажири ризикують втратити час або опинитися в незручній ситуації.

Як побудувати маршрут до аеропорту Жешува, розповідає Новини.LIVE.

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Як доїхати з України

Один із найзручніших маршрутів проходить через Перемишль. Спочатку потрібно доїхати туди українським поїздом, потім пересісти на польський потяг до Жешува, а звідти — на електричку до аеропорту.

Дорога до Перемишля

Із Києва щодня курсує до шести поїздів. Найшвидші "Інтерсіті+" долають маршрут приблизно за вісім годин. Зі Львова дорога займає від однієї до двох із половиною годин.

Прикордонний контроль теж має свої особливості. Українські прикордонники перевіряють документи безпосередньо у вагоні, а польський контроль пасажири проходять у спеціальному павільйоні на вокзалі Перемишля. Там також можуть знімати відбитки пальців за системою EES.

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З Перемишля до Жешува

Польські поїзди долають цю відстань приблизно за годину. Вони курсують кілька разів на день, а останній вирушає орієнтовно о 20:00. Квитки можна придбати через PKP Intercity або POLREGIO.

Також можна доїхати на автобусі Eurobus. Він вирушає з автовокзалу Перемишля та прямує безпосередньо до аеропорту Жешув через Ярослав і Ланьцут.

Скільки коштує дорога від Жешува до аеропорту

Дістатися з центру Жешува до терміналу можна електричкою POLREGIO. Це один із найдешевших способів. Квиток коштує лише 4,30 злотих.

Умови поїздки такі:

час у дорозі — приблизно 18 хвилин;

вартість квитка — 4,30 злотих;

станція прибуття — Rzeszów Port Lotniczy;

від станції до терміналу — близько трьох хвилин пішки.

Шлях від залізничної станції до аеропорту проходить під накриттям, тому навіть у дощову погоду дістатися терміналу з валізами буде зручніше.

До аеропорту також курсують автобуси:

№51 — міський маршрут, квиток можна придбати банківською карткою в автоматі;

№224 та №225 — приміські автобуси MKS, де за проїзд потрібно платити водієві готівкою в польських злотих.

Автобусами дорога займає приблизно 35 хвилин. Але якщо плануєте скористатися цим транспортом, краще заздалегідь підготувати готівку, а не розраховувати на банківську картку.

На ранній рейс краще приїхати заздалегідь

Під час планування подорожі потрібно врахувати можливі затримки поїздів з України. Іноді вони прибувають на кілька годин пізніше. Тому на ранковий виліт із Жешува краще приїжджати напередодні.

Камера схову в аеропорту Жешува працює лише з 08:00 до 19:00. Вона розташована в пункті обслуговування пасажирів. Вартість зберігання багажу така:

до двох годин — 50 злотих;

від п'яти до 24 годин — 150 злотих.

Куди можна полетіти з аеропорту Жешув

У зимовому сезоні 2026–2027 років найбільше напрямків із Жешува пропонує Ryanair. Серед них — рейси до Великої Британії, Ірландії та Іспанії. Звідси можна полетіти до Лондона, Манчестера, Бристоля, Единбурга та Дубліна.

LOT кілька разів на день виконує рейси до Варшави. Звідти пасажири можуть продовжити подорож до інших країн із пересадкою. А Wizz Air пропонує рейси до Рима.

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