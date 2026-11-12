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Головна Транспорт Рахують кожен кілограм: навіщо авіакомпанії перевіряють вагу ручної поклажі

Рахують кожен кілограм: навіщо авіакомпанії перевіряють вагу ручної поклажі

Ua ru
12 листопада 2026 12:12
Обмеження ручної поклажі: пілот пояснив, чому зайві кілограми небезпечні в літаку Magnific
Жінка з багажем в аеропорту. Фото: Magnific

Більшість авіакомпаній прискіпливо перевіряють розміри та вагу ручної поклажі. Особливо суворі правила діють у бюджетних перевізників, послугами яких користується багато українців. Виявляється, справа не лише в бажанні заробити більше грошей. Колишній пілот пояснив, чому важкі сумки можуть стати проблемою для всього літака.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

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Чому авіакомпанії обмежують вагу ручної поклажі

За словами пілота, кожен літак має максимальну вагу, з якою йому дозволено злітати. Враховують усе: літак, пальне, їжу та напої, вантаж, екіпаж, пасажирів і їхні валізи.

У великих літаках авіакомпанії можуть використовувати середню вагу пасажирів і їхніх речей для розрахунків. Наприклад, в Австралії для літаків місткістю від 150 до 299 місць стандартна розрахункова вага ручної поклажі становить 7 кг на людину. У невеликих літаках правила можуть бути суворішими. Людей іноді зважують разом з валізами прямо в аеропорту.

Є ще одна причина обмежень речей у салоні. Коли пасажири беруть дуже багато сумок, місця на верхніх полицях швидко закінчується. Бортпровідникам доводиться шукати, куди покласти валізи, або відправляти їх у багажне відділення. Через це посадка затягується, а літак може вилетіти пізніше.

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Чому в різних авіакомпаній різні правила

Пасажири можуть летіти однаковими літаками, але мати зовсім різні обмеження на ручну поклажу. Наприклад, австралійська Jetstar дозволяє брати до 7 кг речей, розподілених між двома сумками. А в Qantas на внутрішніх рейсах залежно від обраного варіанта дозволено одну стандартну сумку вагою до 10 кг або два менші предмети загальною вагою до 14 кг.

Річ у тім, що авіакомпанії можуть погоджувати з авіаційним регулятором власні правила розрахунку ваги пасажирів і багажу. До того ж з появою лоукостерів змінився підхід до продажу квитків. Раніше правила перевезення ручної поклажі були більш схожими у різних компаній. Тепер перевізники часто продають найдешевший квиток з мінімальним набором послуг.

За більшу валізу, їжу, напої та інші зручності пасажир платить окремо. Тому кількість і вага ручної поклажі можуть залежати не лише від авіакомпанії, а й від тарифу квитка.

Чим важка ручна поклажа небезпечна для пасажирів

Пілот також звернув увагу на безпеку людей у літаку. Бортпровідники часто допомагають пасажирам піднімати важкі сумки на верхні полиці. Через це вони ризикують травмувати спину.

Крім того, велика кількість валіз заважає швидко розмістити людей у салоні. А під час надзвичайної ситуації багаж може стати додатковою проблемою. Деякі пасажири намагаються забрати свої сумки навіть під час евакуації. Через це люди повільніше залишають літак, а дорогоцінний час втрачається. Тому, щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей в аеропорту, краще перевірити умови перевезення ручної поклажі ще до бронювання квитка.

Раніше Новини.LIVE писали, що пасажири Wizz Air иожуть взяти в літак додаткову валізу. Послуга Wizz Priority дозволяє перевозити ще одну сумку на колесах вагою до 10 кг і розміром 55 × 40 × 23 см. Вона також дає змогу швидше пройти посадку. Ціна залежить від рейсу та часу бронювання.

Також Новини.LIVE розповідали, як Wizz Air спрощує подорожі з пересадками завдяки новій послузі Wizz Link. Вона дозволяє об’єднати кілька рейсів в одне бронювання та отримати захист на випадок пропущеної пересадки. Але багаж доведеться забирати самостійно. 

авіарейси літак аеропорти вага пасажири
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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