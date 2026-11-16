Аэропорт Жешува. Фото: dlapilota.pl

Поездка в аэропорт может обойтись значительно дешевле, если правильно выбрать транспорт. Украинцам, планирующим вылететь из Жешува, вовсе не обязательно тратиться на такси или дорогой трансфер. До терминала можно доехать на поезде или автобусе. Правда, есть нюансы, из-за которых пассажиры рискуют потерять время или оказаться в неудобной ситуации.

Как составить маршрут до аэропорта Жешува, рассказывает Новини.LIVE.

Реклама

Как доехать из Украины

Один из самых удобных маршрутов проходит через Перемышль. Сначала нужно доехать туда на украинском поезде, затем пересесть на польский поезд до Жешува, а оттуда — на электричку до аэропорта.

Дорога до Перемышля

Из Киева ежедневно курсирует до шести поездов. Самые быстрые "Интерсити+" преодолевают маршрут примерно за восемь часов. Из Львова дорога занимает от одного до двух с половиной часов.

Пограничный контроль тоже имеет свои особенности. Украинские пограничники проверяют документы непосредственно в вагоне, а польский контроль пассажиры проходят в специальном павильоне на вокзале Перемышля. Там также могут снимать отпечатки пальцев по системе EES.

Читайте также:

Из Перемышля в Жешув

Польские поезда преодолевают это расстояние примерно за час. Они курсируют несколько раз в день, а последний отправляется ориентировочно в 20:00. Билеты можно приобрести через PKP Intercity или POLREGIO.

Также можно доехать на автобусе Eurobus. Он отправляется с автовокзала Перемышля и следует напрямую в аэропорт Жешува через Ярослав и Ланьцут.

Сколько стоит дорога из Жешува до аэропорта

Добраться из центра Жешува до терминала можно на электричке POLREGIO. Это один из самых дешевых способов. Билет стоит всего 4,30 злотых.

Условия поездки следующие:

время в пути — примерно 18 минут;

стоимость билета — 4,30 злотых;

станция прибытия — Rzeszów Port Lotniczy;

от станции до терминала — около трех минут пешком.

Путь от железнодорожной станции до аэропорта проходит под навесом, поэтому даже в дождливую погоду добраться до терминала с чемоданами будет удобно.

До аэропорта также курсируют автобусы:

№51 — городской маршрут, билет можно приобрести банковской картой в автомате;

№ 224 и № 225 — пригородные автобусы MKS, где за проезд нужно платить водителю наличными в польских злотых.

На автобусах дорога занимает примерно 35 минут. Но если планируете воспользоваться этим транспортом, лучше заранее подготовить наличные, а не рассчитывать на банковскую карту.

На ранний рейс лучше приехать заранее

При планировании поездки нужно учесть возможные задержки поездов из Украины. Иногда они прибывают на несколько часов позже. Поэтому на утренний вылет из Жешува лучше приезжать накануне.

Камера хранения в аэропорту Жешува работает только с 08:00 до 19:00. Она расположена в пункте обслуживания пассажиров. Стоимость хранения багажа следующая:

до двух часов — 50 злотых;

от пяти до 24 часов — 150 злотых.

Куда можно полететь из аэропорта Жешув

В зимнем сезоне 2026–2027 годов наибольшее количество направлений из Жешува предлагает Ryanair. Среди них — рейсы в Великобританию, Ирландию и Испанию. Отсюда можно полететь в Лондон, Манчестер, Бристоль, Эдинбург и Дублин.

LOT несколько раз в день выполняет рейсы в Варшаву. Оттуда пассажиры могут продолжить путешествие в другие страны с пересадкой. А Wizz Air предлагает рейсы в Рим.

Ранее Новини.LIVE писали, какие места в самолете помогут комфортнее перенести перелет. Для сна лучше выбирать кресло у окна, для быстрой пересадки — ближе к носовой части, а для большего пространства для ног — возле аварийного выхода. Но за последние места часто придется доплатить.

Также Новини.LIVE рассказывали, как дешево путешествовать по Польше на поездах Leo Express. Перевозчик предлагает ограниченное количество билетов от 8 злотых, а студенты и пенсионеры могут получить дополнительную скидку 50% по промокоду ZDARMA. Для этого нужно зарегистрироваться в Smile Club и иметь документ, подтверждающий право на льготу.