Пасажири у літаку. Фото: Magnific

Вибір місця в літаку може сильно вплинути на те, як пройде ваша подорож. Десь зручніше спати, десь більше місця для ніг, а з деяких крісел можна швидше дістатися до виходу після посадки. Є й місця, які краще оминати, особливо під час довгих перельотів. Відомо, де краще сидіти у салоні літака та на що звернути увагу під час бронювання квитків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Condé Nast Traveler.

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Які місця в літаку радять обирати пасажирам

Усі крісла економкласу можуть здаватися однаковими, але насправді різниця між ними є. Наприклад, в одних рядах більше місця для ніг, а в інших спинка майже не відкидається.

Експерти радять обирати місце залежно від того, що для вас найважливіше під час перельоту. Зокрема:

Якщо боїтеся літати. Краще сісти ближче до крил літака. Там розташований центр його рівноваги, тому під час турбулентності та поворотів будете їх відчувати слабше. Також можна обрати місце, звідки видно бортпровідників. Коли літак потрапляє в турбулентність, спокійна поведінка екіпажу допомагає деяким пасажирам менше хвилюватися. Якщо летите з немовлям. Зверніть увагу на перший ряд економкласу, одразу за перегородкою. У багатьох літаках там можна закріпити спеціальну люльку для дитини. Зазвичай така можливість є на далеких рейсах, хоча деякі авіакомпанії пропонують люльки й на коротших маршрутах. Але кількість таких місць обмежена, тому бронювати їх краще заздалегідь. Якщо хочете виспатися. Найзручнішим варіантом часто буває крісло біля вікна. Там можна спертися на стінку літака, а сусідам не доведеться турбувати вас щоразу, коли вони захочуть вийти. На деяких далекомагістральних літаках є ряди лише з двома кріслами біля вікна. Для подорожі удвох це може бути зручніше, ніж сидіти в центральному ряду. А ось останнього ряду економкласу краще уникати. Спинки там часто мають обмежений нахил. До того ж поруч можуть бути туалети та кухня.

Де краще сидіти, якщо маєте пересадку або проблеми зі здоров'ям

Якщо між рейсами мало часу, експерти радять обирати місця ближче до передньої частини літака. Так ви зможете швидше вийти після посадки.

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Якщо вільних крісел попереду вже немає, краще сісти біля проходу. Також можна попередити бортпровідників, що у вас коротка пересадка. Іноді екіпаж може допомогти пересісти ближче до виходу перед приземленням, хоча і не завжди.

Місця біля проходу радять і пасажирам, яким потрібно частіше вставати під час польоту. Особливо це стосується людей з підвищеним ризиком утворення тромбів. Тривале сидіння без руху може погіршувати кровообіг у ногах. Тому Американські Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендують вставати та ходити кожні дві-три години.

Також такі крісла зручні для пасажирів, яким потрібен частий доступ до туалету.

Де ще в літаку є зручні місця

Одними з найпопулярніших в економкласі залишаються місця біля аварійних виходів. Там зазвичай більше простору для ніг.

Але є нюанс. Пасажир повинен відповідати вимогам безпеки та бути готовим допомогти екіпажу під час евакуації. Крім того, авіакомпанії часто беруть додаткову плату за такі крісла.

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