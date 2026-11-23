Аеропорт імені Фридерика Шопена. Фото: Avion Tourism

Українці, які летять через Польщу напередодні різдвяних свят, можуть зіткнутися з несподіваними проблемами під час перевірки ручної поклажі. Навіть звичайні сувеніри для рідних можуть забрати в аеропорту. А те, що дозволяють пронести на борт у Кракові, можуть не пропустити у Варшаві чи під час пересадки. Окремі обмеження встановлюють і самі авіакомпанії.

Що потрібно перевірити перед вильотом, аби подарунки дісталися до адресатів, розповідає Новини.LIVE.

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Які речі можуть не пропустити в аеропортах Польщі

Під час перевірки ручної поклажі проблеми найчастіше виникають із речами, які містять рідину. Це можуть бути парфуми, косметика, алкоголь і навіть декоративні снігові кулі. За правилами ЄС, рідини, гелі та аерозолі дозволено перевозити в салоні в ємностях до 100 мілілітрів. Усі вони мають поміщатися в один прозорий пакет об'ємом до одного літра.

Однак польські аеропорти можуть застосовувати різні обмеження. Наприклад, в аеропорту Кракова пасажирам дозволяють брати в ручну поклажу рідини в ємностях до двох літрів. Діставати їх із сумки під час перевірки не потрібно.

У варшавському аеропорту імені Шопена ситуація інша. На окремих лініях контролю з новими сканерами також можуть дозволяти ємності до двох літрів. Проте в інших випадках діє звичайне обмеження у 100 мілілітрів. Тому пляшка алкоголю чи великий флакон парфумів, які без проблем пройшли перевірку в Кракові, можуть створити труднощі під час пересадки або зворотного рейсу з іншого міста. Якщо плануєте подорож із кількома пересадками, такі подарунки краще перевозити в зареєстрованому багажі.

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Для різних подарунків діють свої правила:

Снігові кулі. Через рідину всередині вони підпадають під обмеження для ручної поклажі. Великі кулі краще здавати в багаж.

Через рідину всередині вони підпадають під обмеження для ручної поклажі. Великі кулі краще здавати в багаж. Парфуми та косметика. У салоні діють правила перевезення рідин. У зареєстрованому багажі для окремих таких засобів передбачено обмеження до 0,5 літра на одну ємність і до двох літрів на людину.

У салоні діють правила перевезення рідин. У зареєстрованому багажі для окремих таких засобів передбачено обмеження до 0,5 літра на одну ємність і до двох літрів на людину. Алкоголь. Напої міцністю до 24% можна перевозити в багажі. Для алкоголю міцністю від 24% до 70% LOT дозволяє до п'яти літрів на пасажира в оригінальній упаковці. У ручній поклажі діють обмеження аеропорту на рідини.

Напої міцністю до 24% можна перевозити в багажі. Для алкоголю міцністю від 24% до 70% LOT дозволяє до п'яти літрів на пасажира в оригінальній упаковці. У ручній поклажі діють обмеження аеропорту на рідини. Феєрверки. Їх заборонено перевозити як у салоні, так і в зареєстрованому багажі.

Їх заборонено перевозити як у салоні, так і в зареєстрованому багажі. Електронні сигарети. Їх дозволено брати лише із собою в салон. Користуватися ними та заряджати під час польоту заборонено.

Окремі правила діють для алкоголю, парфумів та інших рідин, придбаних у дьюті-фрі. Такі покупки дозволено перевозити в ручній поклажі в спеціальному запечатаному пакеті з чеком усередині. Відкривати його до завершення подорожі не можна. Якщо попереду пересадка, у варшавському аеропорту радять за потреби попросити працівника контролю перепакувати покупку в новий спеціальний пакет.

Чи можна брати в літак торти, солодощі та сир

Пироги, торти, печиво, брауні та готове м'ясо дозволено перевозити в ручній поклажі. Однак деякі продукти можуть привернути увагу працівників служби безпеки. Наприклад:

Великі шматки твердого сиру можуть попросити показати окремо.

Фруктові кекси та домашню помадку іноді додатково перевіряють через їхню щільну структуру.

Продукти, щільно загорнуті в алюмінієву фольгу, можуть викликати запитання, оскільки таке пакування заважає сканеру чітко показати вміст.

Тому пасажирам не загортати подарунки перед проходженням контролю безпеки. Найкраще покласти їх в сумку без декоративного паперу, а святкове пакування зробити вже після прибуття.

Скільки павербанків дозволено брати на рейси з Польщі

Павербанки часто купують на подарунок, але перевозити їх можна лише в ручній поклажі. Здавати такі пристрої в багаж заборонено. Але кількість пристроїв залежить від авіакомпанії.

За правилами перевізників:

LOT дозволяє до двох павербанків місткістю до 100 Вт·год кожен.

Ryanair дозволяє до двох павербанків місткістю до 100 Вт·год кожен.

Wizz Air дозволяє лише один павербанк місткістю до 100 Вт·год.

Також Wizz Air забороняє користуватися павербанком під час польоту. Пристрій потрібно тримати там, де його можна постійно бачити.

Раніше Новини.LIVE писали, які послуги авіакомпаній планують зробити безплатними у ЄС. До салону хочуть дозволити брати сумку під сидіння та ще одну ручну поклажу вагою до 7 кг без доплати. Також планують скасувати збори за місця поруч із дітьми до 14 років і паперові посадкові талони.

Також Новини.LIVE розповідали, як пасажирам знайти зручне місце в економкласі ще до купівлі квитка. Безкоштовний сервіс AeroLOPA показує детальні схеми літаків і кольорами позначає крісла з перевагами та недоліками. Так можна заздалегідь перевірити простір для ніг, розташування вікон і близькість туалету, щоб не провести весь політ у незручному місці.