Літак у небі. Фото: LOT Polish Airlines

Українці, які подорожують європейськими авіакомпаніями, зможуть отримати більше безкоштовних послуг під час перельотів. Євросоюз готує нові правила, які мають зменшити додаткові витрати на авіаквитки. Зміни стосуватимуться ручної поклажі, вибору місць для дітей та інших платежів, із якими стикаються мандрівники. Частину послуг, за які зараз доводиться доплачувати, хочуть включити у вартість звичайного квитка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

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Скільки ручної поклажі дозволять брати в літак безкоштовно

За новими правилами, пасажири зі стандартними квитками зможуть без доплати брати на борт одразу дві речі:

Невелику сумку або рюкзак, які поміщаються під сидінням попереду.

Додаткову ручну поклажу вагою до 7 кг, сума довжини, ширини та висоти якої становить до 100 см.

Зараз за другу сумку або невелику валізу багато авіакомпаній беруть окрему плату. Якщо нові правила затвердять, така ручна поклажа входитиме у стандартний тариф. Водночас перевізникам хочуть залишити можливість продавати дешевші квитки для тих, хто подорожує без додаткової ручної поклажі.

За які послуги авіакомпанії більше не зможуть брати гроші

Євросоюз планує переглянути й інші правила, через які пасажири часто витрачають більше під час купівлі квитка. Серед можливих змін:

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Місця для дітей. Діти до 14 років зможуть сидіти поруч із батьками або супроводжуючими без додаткової плати. Паперові посадкові талони. Авіакомпаніям хочуть заборонити брати гроші за паперовий талон після онлайн-реєстрації. Помилки в документах. За незначні помилки в написанні імені чи прізвища пасажирів планують звільнити від додаткових зборів. Вартість квитка. У ціні, яку бачить покупець, одразу мають враховувати всі обов'язкові податки та платежі. Зворотні квитки. Авіакомпанії не зможуть автоматично скасовувати зворотний переліт лише через те, що пасажир пропустив попередній рейс.

Також перевізники не зможуть змушувати людей встановлювати мобільний застосунок лише для отримання посадкового талона.

Що буде з компенсаціями за затримку та скасування рейсів

Нові правила мають спростити отримання компенсацій, коли літак затримується або рейс скасовують. Право на виплати у разі прибуття із затримкою понад три години планують зберегти. Суми залежатимуть від відстані перельоту:

250 євро — для рейсів до 1500 км;

400 євро — для рейсів від 1500 до 3500 км;

600 євро — для рейсів понад 3500 км.

Авіакомпанії також повинні будуть повідомляти пасажирам про їхні права та порядок отримання компенсації протягом 96 годин після інциденту. Якщо рейс скасували, перевізник має запропонувати інший варіант перельоту у визначений термін. Якщо відповідного рейсу немає, передбачено відшкодування витрат на квиток, який пасажир придбав самостійно.

Коли запрацюють нові правила

За попередніми оцінками, нові норми щодо ручної поклажі можуть почати діяти не раніше кінця 2027 року. Жовтень 2027-го називають найранішою можливою датою. Після остаточного затвердження та публікації нових правил передбачений перехідний період. Зміни розраховані на авіаперевезення, які підпадають під правила Євросоюзу.

Раніше Новини.LIVE писали, як пасажири Wizz Air можуть повернути гроші за квитки. Повну вартість перельоту відшкодують, якщо рейс скасували, затримали більш ніж на п'ять годин або перенесли на наступний день. Також повернення доступне через овербукінг чи смерть близького родича протягом 30 днів до вильоту.

Також Новини.LIVE розповідали, що еasyJet планує встановити супутниковий інтернет Starlink приблизно на дві третини свого флоту. Роботи мають розпочатися у 2027 році, тож мандрівники зможуть користуватися Wi-Fi навіть на висоті, хоча питання вартості послуги ще відкрите.