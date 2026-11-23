Аэропорт имени Фредерика Шопена. Фото: Avion Tourism

Украинцы, летящие через Польшу накануне рождественских праздников, могут столкнуться с неожиданными проблемами при досмотре ручной клади. Даже обычные сувениры для родных могут изъять в аэропорту. А то, что разрешают пронести на борт в Кракове, могут не пропустить в Варшаве или во время пересадки. Отдельные ограничения устанавливают и сами авиакомпании.

Что нужно проверить перед вылетом, чтобы подарки дошли до адресатов, рассказывает Новини.LIVE.

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Какие вещи могут не пропустить в аэропортах Польши

При досмотре ручной клади проблемы чаще всего возникают с вещами, содержащими жидкость. Это могут быть духи, косметика, алкоголь и даже декоративные снежные шары. Согласно правилам ЕС, жидкости, гели и аэрозоли разрешено перевозить в салоне в емкостях объемом до 100 миллилитров. Все они должны помещаться в один прозрачный пакет объемом до одного литра.

Однако польские аэропорты могут применять различные ограничения. Например, в аэропорту Кракова пассажирам разрешают брать в ручную кладь жидкости в емкостях объемом до двух литров. Доставать их из сумки во время досмотра не требуется.

В варшавском аэропорту имени Шопена ситуация иная. На отдельных линиях контроля с новыми сканерами также могут разрешать емкости объемом до двух литров. Однако в остальных случаях действует обычное ограничение в 100 миллилитров. Поэтому бутылка алкоголя или большой флакон духов, которые без проблем прошли досмотр в Кракове, могут создать трудности во время пересадки или обратного рейса из другого города. Если вы планируете путешествие с несколькими пересадками, такие подарки лучше перевозить в зарегистрированном багаже.

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Для разных подарков действуют свои правила:

Снежные шары. Из-за жидкости внутри они подпадают под ограничения для ручной клади. Крупные шары лучше сдавать в багаж.

Из-за жидкости внутри они подпадают под ограничения для ручной клади. Крупные шары лучше сдавать в багаж. Парфюмерия и косметика. В салоне действуют правила перевозки жидкостей. В зарегистрированном багаже для отдельных таких средств предусмотрено ограничение до 0,5 литра на одну емкость и до двух литров на человека.

В салоне действуют правила перевозки жидкостей. В зарегистрированном багаже для отдельных таких средств предусмотрено ограничение до 0,5 литра на одну емкость и до двух литров на человека. Алкоголь. Напитки крепостью до 24% можно перевозить в багаже. Для алкоголя крепостью от 24% до 70% LOT разрешает до пяти литров на пассажира в оригинальной упаковке. В ручной клади действуют ограничения аэропорта на жидкости.

Напитки крепостью до 24% можно перевозить в багаже. Для алкоголя крепостью от 24% до 70% LOT разрешает до пяти литров на пассажира в оригинальной упаковке. В ручной клади действуют ограничения аэропорта на жидкости. Фейерверки. Их запрещено перевозить как в салоне, так и в зарегистрированном багаже.

Их запрещено перевозить как в салоне, так и в зарегистрированном багаже. Электронные сигареты. Их разрешено брать с собой только в салон. Пользоваться ими и заряжать во время полета запрещено.

Отдельные правила действуют в отношении алкоголя, парфюмерии и других жидкостей, приобретенных в дьюти-фри. Такие покупки разрешено перевозить в ручной клади в специальном запечатанном пакете с чеком внутри. Открывать его до окончания путешествия нельзя. Если впереди пересадка, в варшавском аэропорту советуют при необходимости попросить сотрудника контроля переупаковать покупку в новый специальный пакет.

Можно ли брать в самолет торты, сладости и сыр

Пироги, торты, печенье, брауни и готовое мясо разрешено перевозить в ручной клади. Однако некоторые продукты могут привлечь внимание сотрудников службы безопасности. Например:

Большие куски твердого сыра могут попросить показать отдельно.

Фруктовые кексы и домашнюю помадку иногда дополнительно проверяют из-за их плотной структуры.

Продукты, плотно завернутые в алюминиевую фольгу, могут вызвать вопросы, поскольку такая упаковка мешает сканеру четко отобразить содержимое.

Поэтому пассажирам не следует заворачивать подарки перед прохождением контроля безопасности. Лучше всего положить их в сумку без декоративной бумаги, а праздничную упаковку сделать уже после прибытия.

Сколько повербанков разрешено брать на рейсы из Польши

Портативные зарядные устройства часто покупают в подарок, но перевозить их можно только в ручной клади. Сдавать такие устройства в багаж запрещено. Однако количество устройств зависит от авиакомпании.

Согласно правилам перевозчиков:

LOT разрешает до двух внешних аккумуляторов емкостью до 100 Вт·ч каждый.

Ryanair разрешает до двух портативных зарядных устройств емкостью до 100 Вт·ч каждое.

Wizz Air разрешает только один внешний аккумулятор емкостью до 100 Вт·ч.

Также Wizz Air запрещает пользоваться внешним аккумулятором во время полета. Устройство нужно держать там, где его можно постоянно видеть.

Ранее Новини.LIVE писали, какие услуги авиакомпаний планируют сделать бесплатными в ЕС. В салон хотят разрешить проносить сумку под сиденье и еще одну ручную кладь весом до 7 кг без доплаты. Также планируется отменить сборы за места рядом с детьми до 14 лет и бумажные посадочные талоны.

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