Літак в аеропорту. Фото: Ryanair

Дешевий авіаквиток Ryanair може обернутися несподіваними витратами в аеропорту. Деяким пасажирам доведеться доплатити 55 євро за те, щоб отримати посадковий талон. А за сімейну подорож в обидва боки сума може зрости в кілька разів. Усе залежить від того, де саме придбано квиток.

Як уникнути зайвих витрат, розповідає Новини.LIVE.

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За які квитки Ryanair може стягнути додатковий збір

Проблеми можуть виникнути у пасажирів, які купують квитки Ryanair через сторонні сайти або туристичні агентства, що не мають дозволу авіакомпанії на продаж її квитків. Для таких бронювань перевізник може обмежити доступ до онлайн-реєстрації та керування квитком.

Щоб зняти обмеження, пасажиру потрібно пройти додаткову перевірку особи. Якщо цього не зробити, самостійно зареєструватися на рейс онлайн не вийде. Тоді посадковий талон доведеться отримувати безпосередньо в аеропорту. А за реєстрацію на стійці Ryanair стягує 55 євро з кожного пасажира за кожен переліт. Наприклад, якщо двоє людей летять туди й назад, загальна доплата може становити 220 євро.

Як пасажиру підтвердити особу

Ryanair пропонує два способи перевірки:

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Стандартна верифікація — безплатна.

Експресверифікація — коштує 0,59 євро.

Після успішної перевірки пасажир отримує доступ до свого бронювання та може самостійно пройти онлайн-реєстрацію. Тож якщо квиток придбано через посередника, краще перевірити можливість реєстрації ще до поїздки в аеропорт.

Чому Ryanair запровадив обмеження

Ryanair уже кілька років бореться з онлайн-платформами та туристичними агентствами, які перепродають її квитки без дозволу. За словами авіакомпанії, деякі посередники під час оформлення бронювання вказують власні контактні дані та платіжну інформацію замість даних пасажира.

Через це людина може вчасно не дізнатися про перенесення рейсу, зміну розкладу або скасування перельоту. Крім того, окремі агентства самостійно реєструють клієнтів на рейси. У Ryanair вважають, що така практика створює додаткові ризики для безпеки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які правила Ryanair встановив для пасажирів із немовлятами. Дітей до семи днів на борт не допускають, а малюки до двох років мають летіти на руках у дорослого. Батьки можуть без доплати взяти для дитини дві речі — наприклад, коляску та автокрісло, а дитяче харчування дозволено перевозити без обмежень.

Також Новини.LIVE писали, які нові напрямки Ryanair відкриє з Польщі навесні. Із 30 березня лоукостер запустить рейси до португальського Фару двічі на тиждень. Квитки в один бік коштують від 66 євро, а переліт триватиме близько чотирьох годин.