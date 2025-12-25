Відео
Головна Транспорт З Німеччини до українського кордону запустять нові потяги

З Німеччини до українського кордону запустять нові потяги

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 17:07
Leo Express запускає нові поїзди з Німеччини до польсько-українського кордону — ціни на квитки
Потяг Leo Express. Фото: railwaypro.com

Чеська залізнична компанія Leo Express планує запровадити нове міжнародне залізничне сполучення, яке з'єднає Німеччину, Чехію та Польщу з польсько-українським кордоном. Маршрут пролягатиме через німецький Гессен, Тюрингію, Саксонію та східну Польщу, а поблизу Перемишля буде доступне сполучення з Україною.

Про це пише Railmarket.

Читайте також:

Новий прямий поїзд Перемишль – Франкфурт

Зазначається, що новий маршрут стартуватиме в польському Перемишлі, неподалік від українського кордону, і пролягатиме через Жешув, Тарнув, Краків, Катовіце та Тихи в Польщі. У Чехії потяги зупинятимуться в Богуміні, Остраві, Оломоуці, Пардубіце, Празі, Кралупах-над-Влтавою, Усті-над-Лабем і Дечині. У Німеччині заплановані зупинки в Бад-Шандау, Дрездені, Лейпцигу, Веймарі, Ерфурті, Фульді, Ганау, Оффенбаху, Франкфурті-Юд і аеропорту Франкфурта. 

Ціни на посадкові талони стартуватимуть від 10 євро, також спочатку вони будуть продаватися без можливості бронювання місць. З січня Leo Express планує запровадити можливість повного бронювання місць та бізнес-клас. 

Потяги будуть обладнані безкоштовним Wi-Fi, розетками, кондиціонерами, за додаткові кошти також можна буде пообідати.

Раніше ми розповідали, що в Єгипті незабаром запустять оновлені високошвидкісні потяги представлені компанією Siemens Mobility.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

Польща Німеччина транспорт Україна поїзди
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
