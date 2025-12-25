Видео
Из Германии до украинской границы запустят новые поезда

Дата публикации 25 декабря 2025 17:07
Leo Express запускает новые поезда из Германии до польско-украинской границы — цены на билеты
Поезд Leo Express. Фото: railwaypro.com

Чешская железнодорожная компания Leo Express планирует ввести новое международное железнодорожное сообщение, которое соединит Германию, Чехию и Польшу с польско-украинской границей. Маршрут будет пролегать через немецкий Гессен, Тюрингию, Саксонию и восточную Польшу, а вблизи Перемышля будет доступно сообщение с Украиной.

Об этом пишет Railmarket.

Новый прямой поезд Перемышль — Франкфурт

Отмечается, что новый маршрут будет стартовать в польском Перемышле, недалеко от украинской границы, и будет пролегать через Жешув, Тарнув, Краков, Катовице и Тихи в Польше. В Чехии поезда будут останавливаться в Богумине, Остраве, Оломоуце, Пардубице, Праге, Кралупах-над-Влтавой, Усти-над-Лабем и Дечине. В Германии запланированы остановки в Бад-Шандау, Дрездене, Лейпциге, Веймаре, Эрфурте, Фульде, Ганау, Оффенбахе, Франкфурте-Юд и аэропорту Франкфурта.

Цены на посадочные талоны будут стартовать от 10 евро, также сначала они будут продаваться без возможности бронирования мест. С января Leo Express планирует ввести возможность полного бронирования мест и бизнес-класс.

В поездах будут оборудованы бесплатным Wi-Fi, розетками, кондиционерами, за дополнительные средства также можно будет пообедать.

Ранее мы рассказывали, что в Египте вскоре запустят обновленные высокоскоростные поезда представлены компанией Siemens Mobility.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
