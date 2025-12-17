GoVolta запускає перший залізничний рейс — куди прямуватиме

Пасажирка їде в потязі. Фото: freepik.com

Новий залізничний нідерландський оператор GoVolta, який пропонує вигідні ціни на рейси, вже цієї весни відкриє свій перший маршрут в Європі. Нові потяги курсуватимуть з Амстердама (Нідерланди) до Берліна (Німеччина).

Новий залізничний рейс в Європі

Пасажири можуть зарезервувати місця у двох класах — економ та комфорт, а також у вагоні-салоні. Хоча в рекламі перевізника вказані тарифи від 10 доларів — це, ймовірно, святкова пропозиція.

Середня вартість квитка складатиме 30 євро (35 доларів). Така ціна в рази доступніша за інших європейських перевізників, де проїзд обійдеться орієнтовно від 50 євро.

GoVolta запустить перший рейс 19 березня 2026 року, який з'єднає дві найпрекрасніші столиці Європи — Амстердам і Берлін.

На новому рейсі курсуватимуть оновлені вагони, які тягнутимуть сучасні локомотиви. В компанії попереджають, що на новому рейсі не буде Wi-Fi та безкоштовних обідів.

Залізничний перевізник незабаром планує розширити мережу на інші великі європейські міста. Зокрема, ходять чутки про Париж у Франції.

