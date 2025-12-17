Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В Європі запустять новий потяг, який з'єднає 2 столиці

В Європі запустять новий потяг, який з'єднає 2 столиці

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:24
GoVolta запускає перший залізничний рейс — куди прямуватиме
Пасажирка їде в потязі. Фото: freepik.com

Новий залізничний нідерландський оператор GoVolta, який пропонує вигідні ціни на рейси, вже цієї весни відкриє свій перший маршрут в Європі. Нові потяги курсуватимуть з Амстердама (Нідерланди) до Берліна (Німеччина). 

Про це повідомляє Travel Off Path.

Реклама
Читайте також:

Новий залізничний рейс в Європі

Пасажири можуть зарезервувати місця у двох класах — економ та комфорт, а також у вагоні-салоні. Хоча в рекламі перевізника вказані тарифи від 10 доларів  — це, ймовірно, святкова пропозиція.

Середня вартість квитка складатиме 30 євро (35 доларів). Така ціна в рази доступніша за інших європейських перевізників, де проїзд обійдеться орієнтовно від 50 євро.

GoVolta запустить перший рейс 19 березня 2026 року, який з'єднає дві найпрекрасніші столиці Європи — Амстердам і Берлін.

На новому рейсі курсуватимуть оновлені вагони, які тягнутимуть сучасні локомотиви. В компанії попереджають, що на новому рейсі не буде Wi-Fi та безкоштовних обідів.

Залізничний перевізник незабаром планує розширити мережу на інші великі європейські міста. Зокрема, ходять чутки про Париж у Франції.

Раніше ми розповідали, що польський залізничний перевізник PKP Intercity змінив правила придбання квитків. Компанія збільшила термін попереднього бронювання посадкових талонів на потяги.

Такожми писали, що поїзд далекого прямування IC Carpatia польського оператора нічних поїздів PKP Intercity з'єднав Польщу з Німеччиною, Австрією, Угорщиною, Чехією та Словаччиною. 

подорож Європа поїзди туризм квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації