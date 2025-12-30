Коли відкривається метро в Києві — графік роботи

Люди в метро. Фото: Reuters

Столичний метрополітен щодня доставляє тисячі киян та гостей міста на роботу та у справах. Пересуваючись швидкісним потягом — можна зекономити час та дістатись до місця призначення без заторів. Крім того, підземелля метро також захищають під час масованих атак ворога.

Новини.LIVE розкажуть, з котрої години працює київський метрополітен.

Графік роботи метро Києва

В розпал війни київський метрополітен не працює під час комендантської години, яка триває в столиці із 00:00 до 05:00. Станції відкриваються щоранку о 5:30, а останній потяг повертається в депо до 23:00. У годину пік потяги рухаються через кожні 3 хвилини, а у вечірній час та вихідні інтервал складає близько 6-7 хвилин.

Проїзд у метрополітені Києва коштує 8 гривень. Квиток можна сплатити через термінал банківською карткою, придбати у застосунку "Київ Цифровий", чи отримати паперовий талон в автоматах, які є на кожній станції.

Карта метро Київ. Фото: www.metro.kiev.ua

