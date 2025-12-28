Найглибша станція у світі  — який вигляд має (відео)

Який вигляд має найглибша станція метро у світі — відео
Найглибша у світі станція метро розташована у Китаї. Станція Hongyancun у Чунціні розташована на такій глибині, що для того, щоб дістатися до платформи, потрібно чекати більше 10 хвилин і подолати декілька ескалаторів.
Про це пише Metro.
Найглибша станція метро в Китаї
Найглибша станція метро у світі була відкрита в 2022 році. Вона розташована в районі Юйчжун на вражаючій глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам. Інтер'єр станції був створений у сірих, елегантних кольорах. Під час зведення станції робітникам потрібно було 38 хвилин, щоб піднятися нагору з нижньої частини станції.
Нині пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до платформи. Через різку зміну тиску в пасажирів можуть закладати вуха. Проте пасажири можуть спуститися до платформи на ліфті, це займе всього 53 секунди.
Завдяки унікальному дизайну станція Hongyancun стала туристичною атракцією і вражає мандрівників із багатьох куточків світу.
@fischfs
📍Hongyancun station, Chongqing, China. Only built last year, the platform is 116m below the ground and requires 7 escalators to reach the station (+1 for the platform itself). #china #chinatiktok #chongqing #chongqingcity #中国 #重庆 #metro♬ original sound - brendan
