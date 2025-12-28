Найглибша станція у світі  — який вигляд має (відео)

Станція Hongyancun в Китаї. Фото: China Daily

Найглибша у світі станція метро розташована у Китаї. Станція Hongyancun у Чунціні розташована на такій глибині, що для того, щоб дістатися до платформи, потрібно чекати більше 10 хвилин і подолати декілька ескалаторів.

Найглибша станція метро в Китаї

Найглибша станція метро у світі була відкрита в 2022 році. Вона розташована в районі Юйчжун на вражаючій глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам. Інтер'єр станції був створений у сірих, елегантних кольорах. Під час зведення станції робітникам потрібно було 38 хвилин, щоб піднятися нагору з нижньої частини станції.

Нині пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до платформи. Через різку зміну тиску в пасажирів можуть закладати вуха. Проте пасажири можуть спуститися до платформи на ліфті, це займе всього 53 секунди.

Завдяки унікальному дизайну станція Hongyancun стала туристичною атракцією і вражає мандрівників із багатьох куточків світу.

