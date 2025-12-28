Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Який вигляд має найглибша станція метро у світі — відео

Який вигляд має найглибша станція метро у світі — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 10:12
Найглибша станція у світі  — який вигляд має (відео)
Станція Hongyancun в Китаї. Фото: China Daily

Найглибша у світі станція метро розташована у Китаї. Станція Hongyancun у Чунціні розташована на такій глибині, що для того, щоб дістатися до платформи, потрібно чекати більше 10 хвилин і подолати декілька ескалаторів. 

Про це пише Metro.

Реклама
Читайте також:

Найглибша станція метро в Китаї

Найглибша станція метро у світі була відкрита в 2022 році. Вона розташована в районі Юйчжун на вражаючій глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам. Інтер'єр станції був створений у сірих, елегантних кольорах. Під час зведення станції робітникам потрібно було 38 хвилин, щоб піднятися нагору з нижньої частини станції.

Нині пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до платформи. Через різку зміну тиску в пасажирів можуть закладати вуха. Проте пасажири можуть спуститися до платформи на ліфті, це займе всього 53 секунди.

Завдяки унікальному дизайну станція Hongyancun стала туристичною атракцією і вражає мандрівників із багатьох куточків світу.

@fischfs

📍Hongyancun station, Chongqing, China. Only built last year, the platform is 116m below the ground and requires 7 escalators to reach the station (+1 for the platform itself). #china #chinatiktok #chongqing #chongqingcity #中国 #重庆 #metro

♬ original sound - brendan

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Китай метро подорож рекорд станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації