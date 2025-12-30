Когда открывается метро в Киеве — график работы

Люди в метро. Фото: Reuters

Столичный метрополитен ежедневно доставляет тысячи киевлян и гостей города на работу и по делам. Передвигаясь скоростным поездом — можно сэкономить время и добраться до места назначения без пробок. Кроме того, подземелья метро также защищают во время массированных атак врага.

Новини.LIVE расскажут, с которого часа работает киевский метрополитен.

Реклама

Читайте также:

График работы метро Киева

В разгар войны киевский метрополитен не работает во время комендантского часа, который длится в столице с 00:00 до 05:00. Станции открываются каждое утро в 5:30, а последний поезд возвращается в депо до 23:00. В час пик поезда движутся через каждые 3 минуты, а в вечернее время и выходные интервал составляет около 6-7 минут.

Проезд в метрополитене Киева стоит 8 гривен. Билет можно оплатить через терминал банковской карточкой, приобрести в приложении "Киев Цифровой", или получить бумажный талон в автоматах, которые есть на каждой станции.

Карта метро Киева. Фото: www.metro.kiev.ua

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.