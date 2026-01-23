Відео
Україна
З Києва до Варшави — скільки годин їхати потягом і автобусом

З Києва до Варшави — скільки годин їхати потягом і автобусом

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 21:55
Автобус та потяг Київ — Варшава — скільки годин їхати та як швидше
Туристи мандрують автобусом. Фото: Freepik

Польська столиця Варшава — унікальне місто, яке щороку відвідують тисячі туристів з усього світу. Воно також доволі популярне серед українців, адже тут розташовані 2 аеропорти, які дають можливість дістатись літаком до улюблених курортів.

Новини.LIVE розкажуть, скільки часу займає дорога потягом та автобусом з Києва до Варшави.

Читайте також:

Потяг до Варшави

Дістатися з Києва до Польщі можна потягом 067К Київ — Варшава Центральна. Він відправляється зі столиці щодня о 19:06, а прибуває до польської столиці наступного ранку о 09:43. Квиток у вагон купе вартує 5770 гривень. Увесь залізничний маршрут займає 15 годин 37 хвилин.

None - фото 1
Квитки на потяг Київ — Варшава. Фото: скриншот

Проте варто врахувати, що в січні потяги часто затримуються через постійні атаки Росії на залізницю та вимкнення електроенергії. —

Автобус до Варшави

Дорога на автобусі з Києва до Варшави займає в середньому 14-20 годин. Проте в цей час перевізники не враховують можливі затримки під час проходження контролю на кордоні, який може тривати годинами.

Квитки залежно від перевізника вартують від 1750 до 3000 гривень.

None - фото 2
Квитки на автобус Київ — Варшава. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що Іспанія запровадила місячний проїзний. Завдяки йому туристи можуть подорожувати майже всією країною за фіксовану плату.

Також ми писали, що в ЄС почнуть діяти оновлені правила для деяких водіїв.

Київ подорож поїзди автобуси Варшава
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
