Автобус та потяг Київ — Варшава — скільки годин їхати та як швидше

Польська столиця Варшава — унікальне місто, яке щороку відвідують тисячі туристів з усього світу. Воно також доволі популярне серед українців, адже тут розташовані 2 аеропорти, які дають можливість дістатись літаком до улюблених курортів.

Новини.LIVE розкажуть, скільки часу займає дорога потягом та автобусом з Києва до Варшави.

Потяг до Варшави

Дістатися з Києва до Польщі можна потягом 067К Київ — Варшава Центральна. Він відправляється зі столиці щодня о 19:06, а прибуває до польської столиці наступного ранку о 09:43. Квиток у вагон купе вартує 5770 гривень. Увесь залізничний маршрут займає 15 годин 37 хвилин.

Проте варто врахувати, що в січні потяги часто затримуються через постійні атаки Росії на залізницю та вимкнення електроенергії. —

Автобус до Варшави

Дорога на автобусі з Києва до Варшави займає в середньому 14-20 годин. Проте в цей час перевізники не враховують можливі затримки під час проходження контролю на кордоні, який може тривати годинами.

Квитки залежно від перевізника вартують від 1750 до 3000 гривень.

Раніше ми розповідали, що Іспанія запровадила місячний проїзний. Завдяки йому туристи можуть подорожувати майже всією країною за фіксовану плату.

Також ми писали, що в ЄС почнуть діяти оновлені правила для деяких водіїв.