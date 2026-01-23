Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Из Киева в Варшаву — сколько часов ехать на поезде и автобусе

Дата публикации 23 января 2026 21:55
Автобус и поезд Киев — Варшава — сколько часов ехать и как быстрее
Туристы путешествуют на автобусе. Фото: Freepik

Польская столица Варшава — уникальный город, который ежегодно посещают тысячи туристов со всего мира. Он также довольно популярен среди украинцев, ведь здесь расположены 2 аэропорта, которые дают возможность добраться самолетом до любимых курортов.

Новини.LIVE расскажут, сколько времени занимает дорога на поезде и автобусе из Киева в Варшаву.

Поезд в Варшаву 

Добраться из Киева в Польшу можно поездом 067К Киев — Варшава Центральная. Он отправляется из столицы ежедневно в 19:06, а прибывает в польскую столицу на следующее утро в 09:43. Билет в вагон купе стоит 5770 гривен. Весь железнодорожный маршрут занимает 15 часов 37 минут.

None - фото 1
Билеты на поезд Киев — Варшава. Фото: скриншот

Однако стоит учесть, что в январе поезда часто задерживаются из-за постоянных атак России на железную дорогу и отключения электроэнергии.

Автобус в Варшаву

Дорога на автобусе из Киева в Варшаву занимает в среднем 14-20 часов. Однако в это время перевозчики не учитывают возможные задержки при прохождении контроля на границе, который может длиться часами.

Билеты в зависимости от перевозчика стоят от 1750 до 3000 гривен.

None - фото 2
Билеты на автобус Киев — Варшава. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что Испания ввела месячный проездной. Благодаря ему туристы могут путешествовать почти по всей стране за фиксированную плату.

Также мы писали, что в ЕС начнут действовать обновленные правила для некоторых водителей.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
