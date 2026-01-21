Відео
В ЄС почнуть діяти оновлені правила для водіїв — деталі

В ЄС почнуть діяти оновлені правила для водіїв — деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 20:57
ЄС оновив правила — що зміниться для водіїв
Пункт пропуску на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

В Європейському Союзі запроваджують додаткові правила для водіїв, які перевозять товари бусами. Вони передбачають вимогу встановлення тахографів на транспортні засоби до 3,5 тонн.

Про це повідомляє In Poland.

Читайте також:

Нові вимоги для перевізників

Зазначається, що нові вимоги поширюватимуться на транспортні засоби з повною масою від 2,5 до 3,5 тонн, що використовуються в комерційних міжнародних перевезеннях та каботажі. Лише в Польщі зміни будуть стосуватися 40 тисяч автобусів.

З 1 липня 2026 року у всіх транспортних засобах, що використовуються в міжнародних вантажних перевезеннях у межах ЄС, мають бути встановлені  тахографи. Такі зміни спрямовані на покращення безпеку дорожнього руху.

Багато перевізників занепокоєні новими вимогами. У 2025 році ЄС зобов'язував водіїв вантажівок встановлювати сучасні тахографи, проте процес був дороговартісним та повільним.

Раніше ми розповідали, що в Україні готуються серйозні зміни для транспорту. Вони стосуються суспільно важливих перевезень, правил для іноземців та роботи таксі.

Також ми писали, кого з українців можуть не впустити в Польщу.

Європейський союз правила автобуси вимоги водій
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
