ЄС оновив правила — що зміниться для водіїв

В ЄС почнуть діяти оновлені правила для водіїв — деталі
В Європейському Союзі запроваджують додаткові правила для водіїв, які перевозять товари бусами. Вони передбачають вимогу встановлення тахографів на транспортні засоби до 3,5 тонн.
Про це повідомляє In Poland.
Нові вимоги для перевізників
Зазначається, що нові вимоги поширюватимуться на транспортні засоби з повною масою від 2,5 до 3,5 тонн, що використовуються в комерційних міжнародних перевезеннях та каботажі. Лише в Польщі зміни будуть стосуватися 40 тисяч автобусів.
З 1 липня 2026 року у всіх транспортних засобах, що використовуються в міжнародних вантажних перевезеннях у межах ЄС, мають бути встановлені тахографи. Такі зміни спрямовані на покращення безпеку дорожнього руху.
Багато перевізників занепокоєні новими вимогами. У 2025 році ЄС зобов'язував водіїв вантажівок встановлювати сучасні тахографи, проте процес був дороговартісним та повільним.
Раніше ми розповідали, що в Україні готуються серйозні зміни для транспорту. Вони стосуються суспільно важливих перевезень, правил для іноземців та роботи таксі.
Також ми писали, кого з українців можуть не впустити в Польщу.
Читайте Новини.LIVE!