ЄС оновив правила — що зміниться для водіїв

Пункт пропуску на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

В Європейському Союзі запроваджують додаткові правила для водіїв, які перевозять товари бусами. Вони передбачають вимогу встановлення тахографів на транспортні засоби до 3,5 тонн.

Про це повідомляє In Poland.

Реклама

Читайте також:

Нові вимоги для перевізників

Зазначається, що нові вимоги поширюватимуться на транспортні засоби з повною масою від 2,5 до 3,5 тонн, що використовуються в комерційних міжнародних перевезеннях та каботажі. Лише в Польщі зміни будуть стосуватися 40 тисяч автобусів.

З 1 липня 2026 року у всіх транспортних засобах, що використовуються в міжнародних вантажних перевезеннях у межах ЄС, мають бути встановлені тахографи. Такі зміни спрямовані на покращення безпеку дорожнього руху.

Багато перевізників занепокоєні новими вимогами. У 2025 році ЄС зобов'язував водіїв вантажівок встановлювати сучасні тахографи, проте процес був дороговартісним та повільним.

Раніше ми розповідали, що в Україні готуються серйозні зміни для транспорту. Вони стосуються суспільно важливих перевезень, правил для іноземців та роботи таксі.

Також ми писали, кого з українців можуть не впустити в Польщу.